Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đến Jervis, sẵn sàng cho duyệt binh tàu quốc tế

Thông tin từ Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) cho biết, trưa 18.3 theo giờ địa phương, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã thả neo tại vịnh Jervis, bang New South Wales, Úc, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung di chuyển vào vị trí thả neo ẢNH: VŨ HƯỞNG

Như vậy, sau hải trình gần 1 tháng trên biển kể từ khi rời Quân cảng Cam Ranh vào chiều 23.2, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đã vượt qua đường xích đạo, cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra Darwin (bắc Úc) và TP.Sydney, bang New South Wales để thực hiện nhiệm vụ.

Cũng trong sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu 016-Quang Trung đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm trong hành trình từ Việt Nam tới Úc và triển khai các nhiệm vụ của tàu và đoàn công tác tại Úc.

Theo đó, tàu 016 đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Kíp tàu tổ chức duy trì trực canh, đi ca chặt chẽ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi trên biển. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Nền nếp chế độ trong ngày được duy trì và điều chỉnh theo các múi giờ phù hợp với từng địa điểm.

Đại tá Lành yêu cầu kíp tàu và đoàn công tác phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Úc lần này.

Các chiến sĩ trên tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ẢNH: VŨ HƯỞNG

Theo kế hoạch, ngày 19.3, thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung sẽ tham gia họp tại Căn cứ Hải quân Creswell để thống nhất kế hoạch cho hành trình kết hợp vận động đội hình, chụp ảnh trên không từ khu neo vịnh Jervis tới cảng Sydney (ngày 20.3) và lễ duyệt binh tàu tại cảng Sydney (ngày 21.3).