Thời sự Quốc phòng

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đến Malaysia tham gia diễn tập Hải quân ASEAN

Đình Huy
Đình Huy
15/08/2025 19:38 GMT+7

Sau khi cập cảng Swettenham, Penang, Malaysia, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung sẽ tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3.

Ngày 15.8, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung thuộc biên chế của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã cập cảng Swettenham, Penang, Malaysia, sẵn sàng tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3).

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung cập cảng Malaysia - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung cập cảng Malaysia

ẢNH: BÁO HẢI QUÂN

Tại cảng Swettenham, Đề đốc Ahmad Sapuan Fathi bin Hj Muhammad, Chỉ huy trưởng diễn tập, cùng đại diện sĩ quan, thủy thủ đoàn Hải quân Hoàng gia Malaysia đã tổ chức lễ đón đoàn Hải quân Việt Nam và tàu 016-Quang Trung.

Ngay sau lễ đón, thủy thủ Hải quân Hoàng gia Malaysia đã cùng với các tổ sĩ quan của tàu 016 thống nhất chương trình làm việc trong đợt diễn tập lần này.

Trong hải trình gần 1.200 hải lý từ cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đến cảng Swettenham, tàu 016 đã tổ chức huấn luyện kíp tàu trực canh, đi ca hành trình; luyện tập các bảng bố trí chiến đấu theo phương án để nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội trong điều kiện tàu hoạt động dài ngày trên biển; tổ chức nắm tình hình các vùng biển trên tuyến hành trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo kế hoạch, sáng 16.8 tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung sẽ tham gia diễn tập AMNEX 3.

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung cùng tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đã cập Quân cảng Bắc Hải của Trung Quốc để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 và tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ với Hải quân Trung Quốc lần thứ 38.

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung hiện đại như thế nào?

Tàu 016-Quang Trung thuộc loại tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 do nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga chế tạo theo đơn đặt hàng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tàu được vũ trang pháo AK-176M, cỡ nòng 76 mm. Pháo có tầm bắn tối đa 15 km, tốc độ bắn 120 viên/phút. Pháo có thể tác chiến chống tàu mặt nước cỡ nhỏ, xuồng tuần tra, pháo kích các mục tiêu ven biển và phòng không.

Lá chắn phòng không chủ lực trên tàu 016 là hệ thống phòng không tích hợp Palma. Hệ thống gồm 2 pháo bắn siêu nhanh AO-KD. Mỗi pháo gồm 6 nòng, cỡ đạn 30 mm, tốc độ bắn 4.000 - 6.000 viên/phút. 8 tên lửa phòng không tầm thấp Sosna-R. Tên lửa có tầm bắn 15 km, độ cao 10 km.

Hỗ trợ cho hệ thống Palma là 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 6 nòng, cỡ đạn 30 mm ở đuôi tàu. Pháo có tốc độ bắn tối đa 5.000 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 4 - 5 km. AK-630 được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa, tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương.

Hệ thống hỏa lực mạnh nhất trên tàu 016 là 8 tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E. Tên lửa có tầm bắn hàng trăm km. Nó được dẫn đường đến mục tiêu kết hợp giữa dẫn hướng quán tính và radar chủ động giai đoạn cuối. Kh-35 mang theo đầu đạn nặng 145 kg có thể nhấn chìm chiến hạm tải trọng 5.000 tấn...

