Tàu Iran bị quân Mỹ bắt giữ có thể chở thiết bị lưỡng dụng?

Tàu container mang cờ Iran mang tên Touska, bị Mỹ đổ quân lên chiếm giữ hôm 19.4, nhiều khả năng chở các mặt hàng lưỡng dụng mà Washington cho rằng có thể được quân đội Iran sử dụng.

Đó là thông tin do các nguồn tin an ninh hàng hải tiết lộ hôm 204.

Con tàu container nhỏ này thuộc tập đoàn Islamic Republic of Iran Shipping Lines, vốn đã bị Mỹ trừng phạt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thủy thủ đoàn của tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong suốt sáu giờ, và con tàu đã vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ.

Các nguồn tin an ninh, những người yêu cầu không được nêu tên, cho biết đánh giá ban đầu của họ cho thấy con tàu nhiều khả năng đang chở các mặt hàng lưỡng dụng sau một hành trình từ châu Á.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã liệt kê kim loại, đường ống và linh kiện điện tử cùng với các loại hàng hóa khác có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân dụng và có thể bị thu giữ.

Một trong các nguồn tin cho biết tàu Touska trước đây đã từng vận chuyển các mặt hàng được coi là lưỡng dụng. Các nguồn tin không đi vào chi tiết.

Một trực thăng Mỹ chở binh sĩ đổ bộ và bắt giữ tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Iran chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo truyền thông Iran hôm 20.4, quân đội nước này cho biết con tàu đang di chuyển từ Trung Quốc và cáo buộc Mỹ "cướp biển có vũ trang".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên Truth Social hôm 19.4 cho biết tàu Touska nằm trong diện trừng phạt của Mỹ do "tiền sử hoạt động bất hợp pháp".

Theo một quan chức cấp cao Iran hôm 20.4, Iran đang xem xét tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ tại Pakistan, sau những động thái của Islamabad nhằm chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện.

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra và Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết "những vi phạm liên tục đối với lệnh ngừng bắn" của Mỹ là trở ngại lớn để tiếp tục tiến trình ngoại giao.