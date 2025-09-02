Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Trong lễ diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc. Đây cũng là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân ủy T.Ư trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 trong lễ diễu binh trên biển ẢNH: QCHQ

Trong đội hình các tàu tham gia diễu binh trên biển, nổi bật nhất là tàu ngầm Kilo 636. Đây là loại tàu ngầm hiệu suất tác chiến cao, độ ồn thấp, khả năng phát hiện địch từ xa. Tàu có hệ thống dẫn đường quán tính mới nhất, hệ thống máy tính, thông tin tự động hiện đại, nó được trang bị hệ thống tên lửa và ngư lôi mạnh, tác chiến nhanh.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Kilo được bao bọc 2 lớp vỏ thép dày và cứng. Tàu có 6 khoang riêng biệt giúp nâng cao khả năng chống chìm và an toàn cao khi bị thủng 1 hoặc 2 khoang. Hệ thống chỉ huy, kiểm soát và hệ thống chống cháy được đặt trong phòng kiểm soát chính, tách biệt với các khoang còn lại.

Tàu dài 73,8 m, rộng 9,9 m, thủy thủ đoàn 57 người. Ở dưới nước, tàu Kilo di chuyển với tốc độ 20 hải lý, tương đương 37 km/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình 240 m. Nó có thể lặn sâu tối đa 300 m.

Tàu ngầm Kilo 636 là lực lượng răn đe uy lực bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo chạy động cơ điện - diesel. Nhờ động cơ điện chính công suất 5.500 mã lực, phạm vi hoạt động của tàu đạt gần 10.000 km, có thể lặn liên tục 700 km. Ngoài ra Kilo còn trang bị 2 động cơ điện dự bị, mỗi chiếc 102 mã lực, sử dụng trong trường hợp khi phải quay trở giữa những khe, rãnh hẹp, hoặc khi rời bến; có thể hoạt động ở chế độ độc lập trong 45 ngày liên tục.

Ngoài ra, tàu Kilo còn có cánh ngầm để hấp thụ, làm khúc xạ những tín hiệu dội lại của sóng âm thanh, giảm thiểu tối đa tiếng động, tăng khả năng tàng hình cho tàu.

Lực lượng răn đe uy lực bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam

Về hệ thống vũ khí, Kilo được đặt giàn phóng 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm ngay phía mũi tàu. Trong đó, có hai ống phóng điều khiển bằng sóng từ thiết kế với kỹ thuật mới nhất, độ chính xác khi chinh phục mục tiêu gần như tuyệt đối. Ngoài ra, "sát thủ vô hình" này còn có thiết bị chuyên dụng để chứa 18 trái ngư lôi (trong đó có 12 trái điều khiển bằng sóng từ) hoặc 24 trái thủy lôi.

Kilo cũng được trang bị hệ thống điều khiển tự động cho phép nạp ngư lôi nhanh, rút ngắn thời gian đáng kể để chiếm thế thượng phong khi giao chiến. Hệ thống này có thể điều khiển từ xa, hoặc trực tiếp từ vị trí chỉ huy.

Trong trường hợp cần thiết, thay cho ngư lôi, Kilo sẽ được trang bị loại tên lửa chống tàu chiến. Điểm tiện lợi là loại tên lửa này có thể sử dụng giàn phóng ngư lôi để tác chiến. Bên cạnh đó, Kilo còn có 4 trái tên lửa loại PZRK “Strela-3”, chuyên để bắn hạ máy bay của đối phương.

Nhờ có hệ thống vũ khí, khí tài đa chủng loại, hiện đại mà Kilo được gọi là tàu ngầm đa năng, cùng một lúc có thể tác chiến trên nhiều phương diện.

Với những khả năng trên, Kilo 636 trở thành lực lượng răn đe có uy lực bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trong ánh mắt tự hào của hàng triệu người dân theo dõi lễ diễu binh, hình ảnh Kilo 636 lướt sóng hiên ngang giữa biển khơi trở thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí Việt Nam: Sẵn sàng bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.