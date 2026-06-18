Tàu và du thuyền Trương Mỹ Lan giảm giá 4 lần vẫn chưa ai mua

Ngày 18.6, 3 tài sản là tàu, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được đưa ra đấu giá, nhưng không thành công.