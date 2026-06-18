Tàu và du thuyền Trương Mỹ Lan giảm giá 4 lần vẫn chưa ai mua

Tin liên quan Sắp bán đấu giá 3 du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan Cho đến hiện nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22.5.2026) để đưa ra đấu giá. Tình trạng xe Maybach của bà Trương Mỹ Lan ra sao vào thời điểm đấu giá thành công? 2 chiếc túi HERMES của Trương Mỹ Lan đã có chủ mới Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Trương Mỹ Lan vụ án Trương Mỹ Lan du thuyền của trương mỹ lan
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