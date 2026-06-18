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Tàu và du thuyền Trương Mỹ Lan giảm giá 4 lần vẫn chưa ai mua
Video Thời sự

Tàu và du thuyền Trương Mỹ Lan giảm giá 4 lần vẫn chưa ai mua

Thảo Nhân
Thảo Nhân
Ngày 18.6, 3 tài sản là tàu, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được đưa ra đấu giá, nhưng không thành công.

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