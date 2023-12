Taxi chở pháo lậu có cả 'mô tô dẫn đường'

Ngày 30.12, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Trần Quang Huy (29 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Minh Ngọc (58 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi vận chuyển trái phép gần 450 kg pháo lậu.

Bắt quả tang xe ta xi chở pháo lậu CTV

Theo thông tin ban đầu, ngày 29.12, Huy điều khiển xe mô tô biển số 49K1-396.60 chạy trước dẫn đường cho xe taxi 7 chỗ biển số 72A-363.99 do Ngọc điều khiển. Khi cả hai đi đến đoạn đường dân sinh thuộc tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn, đoạn qua thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp (Đức Trọng) thì bị lực lượng công an địa phương vây bắt.

Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng phát hiện trên xe taxi chứa 12 bao tải, bên trong có chứa 257 thùng có chứa pháo nổ, với tổng khối lượng gần 450 kg. Làm việc với công an, cả 2 khai nhận đã mua số pháo trên từ tỉnh Đồng Nai rồi vận chuyển về địa bàn H.Đức Trọng để bán kiếm lời.

Tang vật 450 kg pháo lậu CTV

Trước đó, ngày 27.12, Công an H.Đức Trọng cũng phát hiện tại kho chứa phân bón ở xã Bình Thạnh có chứa khoảng 99 kg pháo nổ và đang tiến hành điều tra nguồn gốc. Công an H.Đức Trọng cho biết, từ ngày 15 - 29.12, đơn vị phát hiện xử lý 9 vụ việc liên quan đến pháo nổ; đã khởi tố 7 vụ với 9 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ.