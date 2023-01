‘Taxi Driver 2’ tung teaser đầu tiên, hé lộ bối cảnh tại Đà Nẵng

Mới đây, êkíp phim truyền hình Hàn Quốc Taxi Driver 2 công bố teaser đầu tiên, bật mí nhiều chi tiết đáng mong đợi. Đặc biệt, ngay ở những giây phút mở màn video nhá hàng, tác phẩm giới thiệu một phần bối cảnh phim ở Việt Nam.

Dòng chữ Việt Nam xuất hiện với cỡ chữ lớn chiếm toàn màn hình teaser phim, trên nền khung cảnh đặc trưng của Đà Nẵng. Những địa điểm nổi tiếng của thành phố biển Việt Nam như tòa nhà chọc trời ven sông Hàn hay biểu tượng du lịch Đà Nẵng - cầu Rồng… đều thấp thoáng trong clip.

Trước đó, hồi tháng 7.2022, đoàn làm phim Taxi Driver 2 cùng nam chính Lee Je Hoon được trông thấy quay phim ở Đà Nẵng. Loạt ảnh, video ghi lại cảnh mỹ nam 39 tuổi ghi hình trên đường phố Đà Nẵng được fan lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Song, phía Lee Je Hoon cũng như đội ngũ sản xuất rất kín kẽ về lịch trình tại Việt Nam. Đơn vị phụ trách dự án là SBS yêu cầu người hâm mộ xóa/gỡ, ngừng chia sẻ những khoảnh khắc trên phim trường nhằm đảm bảo tính bảo mật cho bộ phim. Cũng trong quãng thời gian làm việc tại Đà Nẵng, êkíp Taxi Driver 2 gặp một số khó khăn khác khi nhân viên được chẩn đoán nhiễm Covid-19, phải trở về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến.





Theo Spotv News (Hàn Quốc), trong Taxi Driver 2, nhân vật Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) sẽ đến Việt Nam để truy bắt kẻ ác. Ngoài bối cảnh Việt Nam, teaser phim còn gây ấn tượng với các phân đoạn rượt đuổi ngộp thở, cháy nổ hoành tráng và đánh đấm đẹp mắt.

Từ năm 2021 đến nay, phim điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc nhiều lần đề cập đến Việt Nam hoặc lấy bối cảnh ở đây. Tuy nhiên, hai tác phẩm xứ kim chi gần đây nhất có nhắc đến Việt Nam là Little Women (Ba chị em) và The Roundup (Ngoài vòng pháp luật) lại bị cấm chiếu ngay tại Việt Nam. Little Women bị chỉ trích vì bóp méo lịch sử chiến tranh Việt Nam, còn The Roundup rơi vào “danh sách đen” vì chứa nhiều cảnh bạo lực không phù hợp đồng thời gây tranh cãi khi xây dựng hình ảnh TP.HCM một cách tiêu cực. Do đó, nhiều khán giả Việt trông đợi về việc Taxi Driver 2 sẽ khắc họa Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng như thế nào trên màn ảnh nhỏ.

Mùa 2 Taxi Driver vẫn do Oh Sang Ho viết kịch bản, Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn, gồm: Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Tác phẩm dự kiến lên sóng từ ngày 17.2 trên đài SBS, khung giờ tối thứ 6 - 7 hằng tuần.