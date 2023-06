Taxi thổi giá cước gấp 10 lần tại Tân Sơn Nhất bị khởi kiện, đình chỉ hoạt động

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 19.6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Đồn Công an Tân Sơn Nhất và lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra và phát hiện taxi biển số 51F - 49.526 của hãng taxi Saigontourist, do ông Nguyễn Trung Minh điều khiển có 2 công tắc phụ gắn liền với đồng hồ tính tiền, khi được kích hoạt sẽ đẩy giá cước tăng gấp 10 lần.

Hãng taxi Saigontourist không phải đơn vị thuộc Saigontourist Group. Đơn vị này đã cố tình sử dụng thương hiệu Saigontourist gây nhầm lẫn và đã rất nhiều lần bị xử phạt tình trạng chặt chém người dân, du khách

Ngoài ra, taxi biển số 60E - 00.734 của hãng taxi Saigon Cheap (Cheap Taxi) thuộc Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn cũng bị phát hiện vi phạm lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định.

Chiều nay 21.6, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai họp khẩn đưa ra hình thức xử lý với các đơn vị taxi phi phạm hoạt động tại cảng. Lãnh đạo Cảng Tân Sơn Nhất đánh giá hành vi gian lận của các hãng taxi này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Cảng Tân Sơn Nhất.

Sau khi thống nhất giữa các bên, Cảng Tân Sơn Nhất quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với 2 đơn vị là Công ty TNHH Vận tải Saigon Taxi và Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist để xử lý các vi phạm liên quan, bắt đầu từ 00 giờ ngày 22.6.

Cũng trong ngày hôm nay, Saigontourist Group đã gửi đơn kiện Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn lên Tòa án nhân dân TP.HCM. Đại diện Saigontourist Group cho biết, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn có tên tiếng nước ngoài là Saigontourist Group, tên viết tắt là Saigontourist, đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền, không trùng hoặc gây nhầm lẫn với bất kỳ tên thương mại nào khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Từ năm 1999 đến nay, Saigontourist Group luôn sử dụng nhãn hiệu “SAIGONTOURIST” trong tất cả các loại hồ sơ, văn bản, hợp đồng, trên các phương tiện truyền thông. Nói cách khác, rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết đến thương hiệu “SAIGONTOURIST thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn.

Tuy nhiên, Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist hiện đang sử dụng nhãn hiệu “SAIGONTOURIST” và sử dụng tên thương mại “SÀI GÒN TOURIST” để kinh doanh khách sạn - khu du lịch, nhà hàng, dịch vụ lữ hành và vui chơi giải trí, và dịch vụ vận chuyển.

"Việc Công ty Vận chuyển Sài Gòn sử dụng nhãn hiệu “Saigontourist” và tên thương mại Sài Gòn Tourist là vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến tình trạng khách hàng nhầm lẫn hàng hoá, dịch vụ do Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn cung cấp là hàng hóa, dịch vụ do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cung cấp hoặc nhầm lẫn Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn là đơn vị thuộc hệ thống của Saigontourist Group. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của công ty chúng tôi" - đại diện Saigontourist Group nhấn mạnh.

Đáng nói, từ năm 2016 đến năm 2017, trên tinh thần thiện chí, phía Saigontourist Group đã nhiều lần yêu cầu Công ty Vận chuyển Sài Gòn chấm dứt hành vi vi phạm bản quyền đối với tên thương mại và nhãn hiệu có dấu hiệu “SAIGONTOURIST" nhưng đơn vị này không hợp tác. Vì thế, Saigontourist Group quyết định khởi kiện.