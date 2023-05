Taxi, xe buýt điện ngày càng được người dân ưa chuộng

Tài xế thân thiện, xe sạch sẽ và an toàn

"Xanh hóa" phương tiện vận tải hành khách công cộng là chủ trương được triển khai xuyên suốt nhiều năm qua tại Hà Nội. Xe buýt điện, xe buýt sử dụng khí CNG đã được đưa vào vận hành trên một số tuyến và đạt được những thành công ban đầu, đảm bảo phục vụ người dân cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tới nay, taxi thuần điện đang bước đầu giành được sự tin tưởng của người dân.

Tuyến xe buýt điện VinBus được ưa chuộng bởi những ưu điểm như thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn nhiên liệu sạch, không gây tiếng ồn và đặc biệt là không phát thải gây ô nhiễm môi trường

VinBus do Công ty VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) thành lập, sau hơn 2 năm tiên phong thực sự đã mang lại những thay đổi rất mạnh mẽ về thói quen "sống xanh" của người dân thủ đô.

"VinBus có không gian xe thoáng đãng, không khói xăng; việc dừng đỗ đảm bảo an toàn cho người già và trẻ nhỏ. Đội ngũ nhân viên luôn có thái độ lịch sự, văn minh và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nhiệt tình; giá vé bằng hoặc chỉ cao hơn không đáng kể so với xe buýt truyền thống nhưng chất lượng hơn hẳn. Khách hàng cảm thấy được trân trọng và đúng là "thượng đế" thì ai cũng sẽ chọn buýt điện", chị Hương Giang (36 tuổi, trú phố Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Mới đây, Công ty CP Di chuyển xanh và thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) cũng đã cho ra đời dịch vụ taxi điện được nhiều người dân quan tâm. Đây là hãng taxi điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam, thuộc VinFast.

GSM được Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập, với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng. Công ty hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.

GSM mang thương hiệu Taxi Xanh SM với mục tiêu "điện hóa" taxi, thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo tìm hiểu, Taxi Xanh SM vận hành tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM, là bước khởi đầu cho kế hoạch "phủ sóng" tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay trong năm nay.

Anh Mạnh Cường (trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Đi taxi điện đỡ mùi xăng hơn, xe mới 100% nên cảm giác thoáng, sạch sẽ, bác tài thì vui vẻ, trò chuyện văn minh cùng với khách hàng".

"Lượng xe còn ít, thời gian chờ đợi hơi lâu"

Đặc biệt, để đẩy nhanh xe điện ra thị trường, GSM cũng đã liên tục ký kết với hai đơn vị vận tải có quy mô là Be Group và Ahamove. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Còn với Ahamove, Công ty CP dịch vụ tức thời Ahamove đã chính thức nhận bàn giao 200 chiếc xe máy điện VinFast Feliz S để đưa vào vận hành dịch vụ cho thuê xe điện (EV Rental) trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Không gian rộng rãi, thoáng mát với chất lượng dịch vụ tốt

Hiện nay, giá của taxi công nghệ, cụ thể GrabCar là 29.000 đồng/2 km đầu tiên; mỗi km tiếp theo có giá 10.000 đồng. Grab cũng tính thêm một số phụ phí theo thời tiết, giờ cao điểm. Tương tự, beCar có giá 29.000 đồng; từ km thứ 2 đến km 12 là 11.500 đồng/km.

So với các hãng xe công nghệ khác, giá của dịch vụ Taxi Xanh SM có nhỉnh hơn. Cụ thể, giá tiền cho km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 15.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 16.000 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 14.000 đồng/km đối với VF 5 Plus là 14.500 đồng/km đối với VF e34. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Trải nghiệm cho thấy taxi điện không mùi, không tiếng ồn động cơ, khoang ghế ngồi rộng, êm ái. Hệ thống camera cảm biến 360 độ trước ghế ngồi của tài xế hiển thị rõ hình ảnh chiếc xe và hình thái giao thông xung quanh cho khách hàng cảm giác an toàn.

Với hành trình di chuyển khoảng 4,3 km từ vườn hoa Lạc Long Quân đến ngõ 120 Hoàng Quốc Việt (P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lúc 17 giờ 40 ngày 21.5, giá của các taxi công nghệ 4 chỗ như beCar, GrapCar, GoCar lần lượt là 62.000 đồng, 64.000 đồng, 74.000 đồng, trong khi đó GreenCar là 71.000 đồng.

Bà Lê Thị Tam (trú khu đô thị Times City, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) kể: "Tài xế cẩn thận, xe sạch, nhưng thời gian chờ xe taxi hơi lâu, không nhanh như Grap, Be. Có những hôm tôi phải chờ từ 8 - 20 phút là chuyện bình thường".

Giải thích cho vấn đề này, tài xế GreenCar P.H.T cho biết, tại Hà Nội mới chỉ có khoảng gần 500 xe hoạt động kể từ khi vận hành, độ "phủ sóng" chưa nhiều nên thời gian chờ sẽ phụ thuộc vào vị trí của khách đặt và vị trí hiện tại của xe.

Được biết, các tài xế đăng ký gia nhập Taxi Xanh SM sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu tuyển dụng khá cao. Điều kiện ứng tuyển là tài xế phải có lý lịch trong sạch, có kinh nghiệm 6 tháng làm việc tại các hãng xe công nghệ hoặc taxi truyền thống. Tài xế sẽ được kiểm tra kỹ năng lái xe, thái độ ứng xử trong các tình huống thực tế.