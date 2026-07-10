World Cup 2026, Tây Ban Nha - Bỉ: 'Mưa bàn thắng' có xuất hiện?

Tây Ban Nha là đội bóng thích kiểm soát. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente thường xuyên cầm bóng trên 60%, chủ động áp đặt nhịp độ và kéo đối thủ vào thế phải đuổi theo trái bóng. Với Pedri, Rodri, Dani Olmo hay Lamine Yamal, "La Roja" sở hữu hệ thống chuyền bóng và luân chuyển vị trí thuộc hàng tốt nhất giải đấu.



Yamal liệu có tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha vào bán kết? ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Nhưng điều đáng chú ý hơn là họ hiếm khi cho đối thủ cơ hội tổ chức tấn công. Trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội chỉ có thể chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái hiếm hoi.

Ngược lại, Bỉ không cố gắng giành quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của HLV Rudi Garcia sẵn sàng nhường thế trận trong nhiều thời điểm để tập trung vào thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình: pressing cường độ cao và chuyển đổi trạng thái với tốc độ cực nhanh.

Điều đó được thể hiện rất rõ ở hai trận knock-out vừa qua. Bỉ ghi tới 7 bàn thắng trước Senegal và Mỹ, trung bình 3,5 bàn/trận. Mỗi khi đoạt lại bóng, Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere hay Jeremy Doku đều lập tức đưa bóng hướng về phía khung thành đối phương chỉ sau vài nhịp chạm.Trận thắng Mỹ 4-1 là ví dụ điển hình. Bỉ chỉ cầm bóng ngang ngửa đối thủ nhưng tạo ra hàng loạt cơ hội từ các pha chuyển trạng thái tốc độ cao.

Bỉ có thể trông cậy vào kinh nghiệm của De Bruyne ẢNH: REUTERS

Vì vậy, cuộc đối đầu tại Los Angeles hứa hẹn sẽ là màn đấu trí thú vị giữa 2 triết lý. Tây Ban Nha sẽ cố gắng kéo trận đấu vào thế kiểm soát quen thuộc, nơi Pedri và các đồng đội có thể điều tiết nhịp độ. Trong khi đó, Bỉ sẽ chờ những khoảnh khắc để đoạt bóng, tăng tốc và khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ dâng cao của đối thủ.

Điều khiến trận đấu càng đáng chờ đợi là chất lượng ngôi sao ở cả hai bên. Tây Ban Nha có Yamal, Oyarzabal, Pedri. Bỉ có De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere. Tổng cộng hai đội đã ghi 18 bàn từ đầu giải, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu tứ kết nào khác.

Bởi vậy, đây có thể không phải trận đấu của sự thận trọng. Khi một đội muốn kiểm soát bóng và đội còn lại sở hữu khả năng chuyển trạng thái thuộc hàng xuất sắc nhất World Cup 2026, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi một "bữa tiệc bóng đá tấn công" đúng nghĩa.