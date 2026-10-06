Khi trời lạnh, các mạch máu ở tay và chân có xu hướng co lại để giữ nhiệt cho những cơ quan quan trọng ở trung tâm cơ thể. Vì vậy, tay chân lạnh trong môi trường lạnh không nhất thiết là dấu hiệu bệnh lý.

Tuy nhiên, theo Healthline, tay chân lạnh kéo dài có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như thiếu máu, bệnh động mạch, tiểu đường, suy giáp, hội chứng Raynaud hoặc thiếu vitamin B12.

Thiếu máu do thiếu sắt cũng có thể khiến bàn tay và bàn chân lạnh. Người bệnh đồng thời có thể xuất hiện mệt mỏi, yếu sức, chóng mặt hoặc khó thở.

Tay chân lạnh quanh năm: Khi nào cần lưu ý?



