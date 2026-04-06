Tây Hồ Tây: ‘Ngôi sao’ dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của thủ đô

Không chỉ dừng ở việc mở rộng không gian, quy hoạch này đặt nền móng cho một "cuộc đại tái thiết" về hạ tầng, cấu trúc và động lực tăng trưởng, đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành "Thành phố kết nối toàn cầu", với quy mô dân số tiệm cận 20 triệu và GRDP gần 2.000 tỉ USD tới năm 2065, tương đương quy mô kinh tế của các siêu đô thị như New York, Tokyo… hiện nay.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, Hà Nội với vĩ mô ổn định và quy hoạch tái thiết lịch sử đang nổi lên như điểm đến mới của dòng vốn quốc tế, mở ra cơ hội bứt phá và tái định vị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Với sự ổn định chính trị, tầm nhìn dài hạn, Hà Nội liên tục thăng hạng trong chuỗi giá trị toàn cầu

Cuộc dịch chuyển từ phố cũ sang phố mới

Theo nhiều chuyên gia, một trong những xu hướng rõ nét nhất sau các cuộc "đại tái thiết" đô thị là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc: từ khu lõi lịch sử sang các trung tâm mới, từ "phố cũ" sang "phố mới". Bài học từ Thượng Hải là ví dụ điển hình, khi Phố Đông (Pudong) được quy hoạch bài bản bên bờ Hoàng Phố đã vươn lên thành trung tâm tài chính mới, song hành và dần vượt trội so với Phố Tây (Puxi) truyền thống.

Tại Hà Nội, Tây Hồ Tây được đánh giá là tọa độ chiến lược với những tiềm năng tương tự như Phố Đông của Thượng Hải. Khi Hà Nội tái thiết với trục cảnh quan sông Hồng là trục sinh thái chủ đạo thì Tây Hồ Tây, với vị trí ngay bên trục đại lộ này sẽ trở thành "trái tim" của cực tăng trưởng phía Bắc, đóng vai trò hạt nhân trong một trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực.

Nhưng nếu Thượng Hải phải mất vài thập kỷ để biến Phố Đông từ bãi bồi thành biểu tượng tài chính thế giới, hay Seoul kiến tạo nên Gangnam thượng lưu từ một vùng đồng quê hoang sơ, thì Tây Hồ Tây đang đi trên một lộ trình tương tự nhưng với tốc độ nén của công nghệ và dòng vốn kỷ lục.

Sự khác biệt nằm ở chỗ Tây Hồ Tây không chỉ thừa hưởng giá trị di sản từ "hồn cốt" Hồ Tây mà đã sở hữu những kết nối hạ tầng hiện hữu mang tầm vóc của một thủ phủ tài chính, một CBD mới của Hà Nội.

Từ CBD mới của Thủ đô đến tọa độ trung tâm dẫn dắt tăng trưởng

Khu vực này hiện đang sở hữu hạ tầng kết nối đồng bộ bậc nhất Thủ đô với mạng lưới Vành đai 2, 3, 2.5 và trục Tây Thăng Long dự kiến thông xe toàn tuyến năm 2026, tạo thế liên hoàn huyết mạch. Sự bứt phá còn đến từ hệ thống cầu cùng hầm đường bộ 2 tầng vượt sông đầu tiên tại Việt Nam dự kiến khởi công 2026, với một đầu kết nối trực tiếp tại Ciputra, song hành cùng tuyến Metro số 2 giúp di chuyển tới Trần Hưng Đạo chỉ mất hơn 10-15 phút. Đặc biệt, với vị trí kề cận trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô 855.000 tỉ đồng, dài 80 km, Tây Hồ Tây đang trở thành tâm điểm hưởng lợi từ hành lang sinh thái – kinh tế đắt giá bậc nhất trong kỷ nguyên tái thiết thủ đô.

Nếu hạ tầng là "khung xương" thì dòng vốn ngoại hối và sự dịch chuyển hành chính là "mạch máu" nuôi dưỡng sự thịnh vượng. Theo lộ trình quy hoạch, Tây Hồ Tây là nơi đặt trụ sở của hàng loạt bộ ngành trung tâm và mạng lưới đại sứ quán, kiến tạo một trong những khu vực ngoại giao đoàn và hành chính tập trung bậc nhất Việt Nam.

Khu đô thị Ciputra - trung tâm của Tây Hồ Tây, biểu tượng thịnh vượng của Hà Nội

Đây cũng là điểm đến chiến lược của những gã 'khổng lồ' đa lĩnh vực với các trung tâm R&D quốc tế trị giá hàng trăm triệu USD; dự án Sunshine Empire của Sunshine Group – khu phức hợp đa năng quy mô bậc nhất Hà Nội... Khu vực này cũng quy tụ mạng lưới tiện ích hạng sang với hàng loạt đại trung tâm thương mại quốc tế, tổ hợp giải trí cao cấp, các tháp tài chính - văn phòng hạng A và chuỗi khách sạn 5 sao mang thương hiệu toàn cầu... Và đặc biệt là KĐT Nam Thăng Long - Ciputra, tâm điểm thượng lưu của Thủ đô

Từ những dự án cao cấp đã hiện hữu như: Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Golden River…, Ciputra đang không ngừng nâng tầm chuẩn sống, với sự xuất hiện của một vành đai những dự án hàng hiệu cao cấp và đắt giá bậc nhất như Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hay mới đây nhất là Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp 12 tòa tháp hàng hiệu được Sunshine Group khởi công với tầm nhìn tiên phong phân khúc Branded Residences tại Việt Nam.

Những tuyến phố sầm uất với hàng trăm dinh thự và shop villas hàng hiệu đang thành hình giữa Ciputra với nhiều tiện ích độc quyền như hầm riêng tư đa công năng, giao thông ngầm kín đáo, định hình những tọa độ thượng lưu tại tâm điểm Tây Hồ Tây

Sự hội tụ của quy hoạch bài bản, quỹ đất khan hiếm và cộng đồng cư dân quốc tế đang giúp Tây Hồ Tây – Ciputra từng bước khẳng định vị thế "bến đỗ an toàn" của dòng tiền trong chu kỳ mới

Khi quy hoạch tổng thể dần về đích, sự giao thoa giữa hạ tầng hiện đại, cảnh quan di sản và dòng vốn đầu tư khổng lồ đã tạo nên một "tam giác giá trị" bất khả xâm phạm cho Tây Hồ Tây - Ciputra. Tọa độ này chính là minh chứng sống động nhất cho một thủ đô hiện đại, thông minh và bền vững, sẵn sàng trở thành biểu tượng mới của châu Á trong những thập kỷ tới.