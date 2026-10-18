Tay nghề Việt cần gì để tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tại Mỹ?

Tại tọa đàm "Nhu cầu nhân lực kỹ thuật tại Mỹ 2026 - Vì sao tay nghề Việt có cơ hội?", các diễn giả cho rằng số năm làm nghề chỉ là một phần trong quá trình đánh giá người lao động. Điều quan trọng hơn là ứng viên đã thực hiện những công việc gì, có thể chứng minh kinh nghiệm ra sao và mức độ phù hợp giữa năng lực thực tế với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ sự kiện ra mắt ESTA - EB-3 Skilled Trade America do Newland USA tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia về di trú, tuyển dụng và lĩnh vực kỹ thuật. Trong đó có ông Jack Runkle, cựu viên chức lãnh sự Mỹ, trực tiếp tham gia trao đổi và hỏi đáp cùng khách mời.

Các diễn giả trao đổi về yêu cầu nghề nghiệp và những yếu tố lao động Việt cần chuẩn bị khi tìm hiểu cơ hội làm việc tại Mỹ.

Một trong những nội dung được thảo luận tại chương trình là khoảng cách giữa việc "đã làm nghề nhiều năm" và khả năng chứng minh năng lực nghề nghiệp. Với các công việc kỹ thuật, hồ sơ kinh nghiệm có thể cần thể hiện rõ thời gian làm việc, nhiệm vụ thực tế, loại thiết bị hoặc công cụ từng sử dụng, quá trình đào tạo và các tài liệu liên quan. Tên chức danh công việc không phải yếu tố duy nhất để xác định mức độ phù hợp.

Giai đoạn đầu, ESTA tập trung vào hai nhóm nghề gồm kỹ thuật viên sửa chữa ô tô và kỹ thuật viên bảo trì công nghiệp. Đây là những nhóm công việc có đặc thù thực hành cao, đòi hỏi khả năng chẩn đoán, xử lý vấn đề và tuân thủ quy trình làm việc. Theo đại diện Newland USA, việc đánh giá ứng viên vì vậy cần bắt đầu từ công việc thực tế mà người lao động từng đảm nhiệm, thay vì chỉ dựa vào số năm kinh nghiệm hoặc bằng cấp.

Các diễn giả cũng cho rằng người lao động cần nhìn một cơ hội nghề nghiệp quốc tế như một hành trình dài hạn thay vì chỉ tập trung vào mức lương hoặc một vị trí việc làm. Ngoài sự phù hợp về tay nghề, ứng viên cần chuẩn bị khả năng giao tiếp, mức độ thích nghi với môi trường làm việc mới, kế hoạch tài chính và sự đồng thuận của gia đình.

Với những hồ sơ định cư theo diện việc làm, quá trình còn phụ thuộc vào nhiều giai đoạn xét duyệt và các điều kiện pháp lý khác nhau. Vì vậy, các mốc thời gian, kết quả visa hay tình trạng việc làm trong tương lai không thể được xem là những yếu tố có thể bảo đảm tuyệt đối.

Bên cạnh tọa đàm, khách tham dự được tìm hiểu về yêu cầu của hai nhóm nghề, quy trình EB-3 Skilled Workers (định cư Mỹ diện EB-3 lao động tay nghề) và tham gia phần hỏi đáp trực tiếp.

Ông Châu Tâm Luân, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA, cho rằng giá trị lớn nhất của sự kiện không nằm ở việc có bao nhiêu người quan tâm đến một cơ hội việc làm, mà ở việc người lao động bắt đầu nhìn nhận tay nghề của mình như một tài sản có thể tiếp tục phát triển.

"Chúng tôi mong sau sự kiện, mỗi người tham dự hiểu rõ hơn mình đang có gì trong tay, còn thiếu điều gì và cần chuẩn bị ra sao nếu muốn đưa tay nghề của mình đi xa hơn. ESTA không bắt đầu từ một lời hứa về việc đi Mỹ, mà bắt đầu từ năng lực thật của người lao động và một lộ trình phù hợp với năng lực đó," ông Luân nói.

Newland USA cho biết ESTA được phát triển dựa trên lộ trình EB-3 Skilled Workers, chúng tôi hướng đến tư vấn, hỗ trợ người Việt có tay nghề trong tìm hiểu tiêu chuẩn nghề nghiệp và quá trình đánh giá ứng viên. ESTA không phải một chương trình visa riêng của Chính phủ Mỹ và không thay thế các điều kiện pháp lý áp dụng cho từng hồ sơ.

Độc giả quan tâm đến chương trình ESTA có thể liên hệ Newland USA qua hotline 078 559 1988 hoặc email info@newlandusa.asia để được cung cấp thông tin chi tiết.