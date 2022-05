Tây Ninh: Bắt khẩn cấp nghi phạm cướp giật điện thoại của cháu bé 8 tuổi

Ngày 12.5, Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã bắt khẩn cấp nghi phạm liên quan vụ cướp giật điện thoại của cháu bé 8 tuổi.

Trước đó, ngày 11.5, Công an H.Châu Thành nhận được tin báo cháu N.T.K (8 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành) bị một thanh niên điều khiển xe máy cướp giật điện thoại tại khu vực chợ Phước Điền.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Công an H.Châu Thành xác định nghi phạm Nguyễn Văn Phúc (25 tuổi, ngụ ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, H.Tân Biên) là người thực hiện hành vi phạm tội. Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp Phúc cùng tang vật khi đang trên đường đi lẩn trốn.





Mở rộng điều tra, Công an H.Châu Thành tiếp tục bắt khẩn cấp Phạm Hoài Thanh (tự Bé Nhỏ, cùng 25 tuổi, ngụ ấp An Điền, xã An Bình, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cả 2 khai nhận, do không có tiền sử dụng ma túy nên Phúc cướp giật tài sản. Sau đó, Phúc rủ Thanh đem bán điện thoại cướp giật được lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, ngoài vụ cướp giật điện thoại, Phúc và Thanh đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn H.Châu Thành.