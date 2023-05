Tây Ninh: Bắt nhân viên trộm dây cáp của công ty bán lấy tiền đánh bạc

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Huy (33 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nguyễn Tấn Huy tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Trước đó, nhiều dây cáp điện Công ty Continental (KCN Phước Đông - Bời Lời, H.Gò Dầu) bị kẻ gian cắt trộm. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, công ty phát hiện Nguyễn Tấn Huy (nhân viên của công ty) đã lấy trộm nên trình báo công an. Từ chứng cứ thu thập được, ngày 14.5, Công an H.Gò Dầu bắt giữ Huy, thu giữ trên 45 kg lõi đồng.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, trong lúc làm việc tại công ty, thì phát hiện các dây cáp điện trong khu năng lượng không có người trông coi nên Huy nảy sinh ý định cắt trộm, bán lấy tiền. Chờ đến đêm khuya, vắng người, Huy đột nhập vào bên trong công ty dùng máy cắt, cắt trộm các dây cáp điện rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Tang vật vụ trộm được công an thu giữ NGỌC HÀ

Sau khi làm sạch vỏ nhựa, Huy lấy các lõi đồng bên trong đem đến cửa hàng thu mua phế liệu bán được từ 4 - 8 triệu đồng/lần. Với cách làm trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2023 đến nay, Huy đã thực hiện 6 lần trộm cắp dây cáp điện tại công ty. Tất cả số tiền do trộm cắp có được, Huy nạp vào tài khoản trên trang mạng để tham gia đánh bạc và tiêu xài hết.

Hiện vụ trộm dây cáp của công ty bán lấy tiền đánh bạc đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ.