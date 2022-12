Tây Ninh: Bắt nữ chủ sòng bạc kiêm cho vay lãi nặng

Ngày 21.12, Công an H.Dương Minh Châu cho biết đang tạm giữ hình sự nữ chủ sòng bạc Nguyễn Thị Kim Loan (52 tuổi, ngụ xã Chà Là, H.Dương Minh Châu) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an H.Dương Minh Châu cũng tạm giữ 10 người liên quan để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 19.12, kiểm tra căn nhà của Loan ở ấp Bình Linh, xã Chà Là, Công an H.Dương Minh Châu bắt quả tang đối tượng này tổ chức đánh bạc trái phép và thu tiền lãi. Công an thu giữ 39 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 5 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan khác… Tiếp tục khám xét nhà của Loan, công an thu giữ hơn 477 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ sổ sách thể hiện việc Loan cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Dương Minh Châu xác định, sòng bạc này do Loan làm chủ, mỗi ngày hoạt động từ khoảng 11 giờ đến 23 giờ với 20 người tham gia. Mỗi ván người chơi tham gia từ 1 - 5 triệu đồng.





Cơ quan công an cũng xác định, Loan đứng ra tổ chức mạng lưới cho vay lãi nặng với lãi suất 182,5%/năm. Để tránh bị phát hiện khi cơ quan công an kiểm tra, Loan ghi chú nội dung cho vay tiền vào sổ hụi để ngụy trang. Trường hợp người vay không có khả năng trả lãi, Loan sẽ chuyển số nợ sang hình thức góp hụi ngày.

Ngoài ra, Loan còn cho vay lãi “đứng” với lãi suất 10%/tháng. Tính đến ngày bị bắt, công an xác định, Loan đã cho 15 người vay tiền, với tổng cộng 685 triệu đồng, thu lợi bất chính 205,5 triệu đồng.

Công an H.Dương Minh Châu mở rộng điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng đối với chủ sòng bạc và những người liên quan.