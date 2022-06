Tây Ninh: Hàng loạt ổ cờ bạc liên tục bị triệt phá

Ngày 23.6, Công an xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Võ Quốc Tín (30 tuổi, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng) và 13 người liên quan đến đá gà trực tuyến qua mạng.

Trước đó, chiều 22.6, Công an xã Bàu Năng ập vào quán cà phê T.V (thuộc ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng) do Trương Hoàng Thái (48 tuổi, ngụ xã Bàu Năng) làm chủ. Thời điểm này, công an bắt quả tang Tín dùng điện thoại di động truy cập trang web xem đá gà trực tiếp và tổ chức cá cược cho 13 người tham gia, từ 500.000 – 2 triệu đồng/trận. Công an đã tạm giữ 8 xe mô tô, 10 điện thoại di động và 43 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 21.6, Công an xã Bàu Năng cũng bắt quả tang Hồ Tấn Lộc (40 tuổi, ngụ xã Bàu Năng) đang nhận cá cược số đề qua tin nhắn điện thoại. Công an cũng tạm giữ sổ ghi chép và khoảng 14 triệu đồng.

Trong khi đó, ngày 15.6, Công an H.Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình (H.Châu Thành) do Lê Văn Nhẹ (41 tuổi, ngụ xã Trí Bình) đứng ra tổ chức. Tại thời điểm này, 15 con bạc đang sát phạt thì bị bắt quả tang. Công an thu giữ trên 80 triệu đồng tiền mặt.





Kết quả điều tra ban đầu xác định, sòng bạc do Nhẹ đứng ra tổ chức từ tháng 4.2022 cho đến nay. Để sòng bạc hoạt động lâu dài, Nhẹ thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức, chủ yếu chọn nơi vắng vẻ, rừng cao su để hoạt động...

Cẩn thận hơn, Nhẹ thuê Lê Văn Dũng (tự Bờm, 33 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành) làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài cho sòng bạc với tiền công 400.000 đồng/ngày. Nhẹ cũng thuê Nguyễn Văn Mộng (tự Minh, 46 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) làm nhiệm vụ đưa rước và rủ rê lôi kéo khách đến sòng bạc với tiền công 200.000 đồng/ngày. Mỗi ngày, Nhẹ thu lợi bất chính từ 10-15 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan đến các ổ cờ bạc trên.