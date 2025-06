Tây Ninh: Bắt quả tang vụ đổ gần 250 tấn bùn thải ra môi trường

Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ đổ bùn thải trái phép quy mô lớn tại TX.Trảng Bàng.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7.6, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an P.Gia Lộc (TX.Trảng Bàng) bắt quả tang xe tải BS 70C - 152.36 do ông N.V.L. (45 tuổi, ở P.Lộc Hưng, TX.Trảng Bàng) điều khiển đang sang tải 8,45 tấn bùn thải màu đen lên 2 xe máy cày, chuẩn bị vận chuyển đổ trái phép tại một rẫy cao su cách đó khoảng 600 m.

Khám xét khu vực trên, lực lượng chức năng phát hiện phía sau nhà ông Phạm Văn Hát (chủ rẫy) có một hầm chứa bùn thải thể tích 240 m³ (dài 15 m, rộng 4 m, sâu 4 m), bên trong chứa khoảng 100 tấn bùn. Tại rẫy cao su của ông Hát, còn khoảng 150 tấn bùn thải khác được đóng bao, đang chờ thuê người san lấp.

Bước đầu, các nghi can khai nhận số bùn thải này được ông Hát thu gom từ TP.HCM và Bình Dương, mang về đổ trái phép.

Người dân sống gần khu vực phản ánh tình trạng mùi hôi thối nồng nặc, nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng, nước giếng bốc mùi, có váng dầu, không thể sử dụng.

Công an tỉnh Tây Ninh xác định hành vi của ông Phạm Văn Hát có dấu hiệu về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.