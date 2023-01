Tây Ninh: Bị bắt khi vận chuyển hơn 400 kg pháo về từ Campuchia

Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Lê Nam Thiên (26 tuổi, ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Phạm Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM) và vợ chồng Lê Thị Bích Vân (31 tuổi), Nguyễn Văn Ly (24 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển pháo.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an H.Tân Châu phát hiện Lê Thị Bích Vân thường xuyên qua lại H.Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum (Campuchia), có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Sau nhiều ngày theo dõi, công an thu thập chứng cứ, xác định Vân và đồng bọn có hành vi vận chuyển hàng cấm. Rạng sáng 4.1, Công an H.Tân Châu phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Tân Biên và Đồn biên phòng Chàng Riệc, thành lập 2 tổ công tác chốt chặn trên tuyến đường tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập (H.Tân Biên).

Đến 3 giờ 20 phút ngày 4.1, tổ công tác phát hiện Lê Nam Thiên lái ô tô biển số 60C-004.73 chở Phạm Văn Nghĩa, nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Tổ công tác tìm thấy trên xe này 13 bao ni lông, bên trong chứa 250 hộp pháo các loại (pháo banh, pháo hoa), khối lượng 412 kg.





Mở rộng điều tra, Công an H.Tân Châu bắt khẩn cấp vợ chồng Lê Thị Bích Vân, thu giữ 21,5 kg pháo.

Tại cơ quan công an, Vân khai nhận, toàn bộ số pháo trên mua từ một người ở Campuchia (chưa rõ lai lịch) với giá 80 triệu đồng. Sau đó, Vân mang bán lại cho một người đàn ông ở TP.HCM với giá 86 triệu đồng. Người mua thuê Nam và Nghĩa lên Tây Ninh vận chuyển số pháo trên. Trên đường vận chuyển thì bị công an bắt giữ.

Đây là vụ mua bán pháo lần thứ 2 mà Vân thực hiện. Vụ việc đang được Công an H.Tân Châu và Công an H.Tân Biên tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.