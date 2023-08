Tây Ninh: Cháy shop quần áo, 1 người tử vong, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

Ngày 7.8, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ cháy shop quần áo Vinh Duyên (khu phố Thanh Hà, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) làm 1 người chết, 2 người bị thương.



Lực lượng PCCC tham gia dập lửa, tránh cháy lan ra xung quanh NGỌC HÀ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 7.8, người dân sinh sống xung quanh shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên nghe tiếng nổ nhỏ, tưởng có trộm nên báo công an.

Khi lực lượng công an đến hiện trường quan sát thì phát hiện bên trong xảy ra cháy nên dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ phá cửa, dập lửa nhưng ngọn lửa lan rộng, bao trùm cả căn nhà.



Ngọn lửa bao trùm cả shop kinh doanh làm 1 người chết, 2 người bị thương NGỌC HÀ

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong shop Vinh Duyên có ông Trương Quang V. (49 tuổi, chủ shop), bà Trần Kim D. (46 tuổi, vợ ông V.), Trương Điền Bảo C. (25 tuổi) và Trương Trường T. (18 tuổi, con ông Vinh) cùng với bà Bùi Thị R. (62 tuổi, mẹ ông V.).

Lực lượng công an cùng người dân tham gia chữa cháy đưa được 5 người trong gia đình đưa ra ngoài, nhưng bà R. tử vong, ông V. cùng người con trai Trương Điền Bảo C. bị thương.

Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC Công an H.Gò Dầu cùng với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Bến Cầu, Công an TX.Trảng Bàng và Đội chữa cháy Công ty VRG điều động nhiều xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe tiếp nước đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Shop kinh doanh cùng với nhiều tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi NGỌC HÀ

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày (7.8), đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu theo thông tin từ gia đình là khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Hiện vụ cháy shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên làm 1 người chết, 2 người bị thương đang được công an điều tra làm rõ.