Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Nhựt Tảo (Tây Ninh), khoảng 18 giờ ngày 24.12, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một xưởng gỗ nằm trên tuyến đường tỉnh 832, thuộc địa bàn ấp 1 và ấp 3, xã Nhựt Tảo. Xưởng gỗ ông N.H.C.K (53 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ.

Xưởng gỗ bị cháy do dùng pin sạc điện thoại dự phòng ẢNH: B.B

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Nhựt Tảo đã huy động 18 dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt hỗ trợ chữa cháy. Tuy nhiên, do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu gỗ dễ bắt lửa, cộng với gió lớn khiến đám cháy bùng phát mạnh, việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau nỗ lực phun nước chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị bên trong xưởng gỗ.

Qua xác minh sơ bộ của ngành chức năng tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xưởng gỗ được xác định do sự cố từ cục pin sạc điện thoại dự phòng, phát nổ hoặc chập điện gây cháy rồi lan sang các vật dụng xung quanh.