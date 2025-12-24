Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng

Bắc Bình
Bắc Bình
24/12/2025 21:48 GMT+7

Vụ cháy xưởng gỗ ở xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) vừa xảy ra tối 24.12. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc sử dụng pin sạc điện thoại dự phòng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Nhựt Tảo (Tây Ninh), khoảng 18 giờ ngày 24.12, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một xưởng gỗ nằm trên tuyến đường tỉnh 832, thuộc địa bàn ấp 1 và ấp 3, xã Nhựt Tảo. Xưởng gỗ ông N.H.C.K (53 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ.

Tây Ninh: Dùng thiết bị dự phòng sạc điện thoại, xưởng gỗ cháy rụi trong đêm - Ảnh 1.

Xưởng gỗ bị cháy do dùng pin sạc điện thoại dự phòng

ẢNH: B.B

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Nhựt Tảo đã huy động 18 dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt hỗ trợ chữa cháy. Tuy nhiên, do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu gỗ dễ bắt lửa, cộng với gió lớn khiến đám cháy bùng phát mạnh, việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau nỗ lực phun nước chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị bên trong xưởng gỗ.

Qua xác minh sơ bộ của ngành chức năng tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xưởng gỗ được xác định do sự cố từ cục pin sạc điện thoại dự phòng, phát nổ hoặc chập điện gây cháy rồi lan sang các vật dụng xung quanh.

Tin liên quan

Cháy xưởng gỗ ở TP.Thủ Đức

Cháy xưởng gỗ ở TP.Thủ Đức

Lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tích cực xử lý vụ cháy xưởng gỗ trên đường số 7.

Khám phá thêm chủ đề

xưởng gỗ cháy xưởng gỗ Tây Ninh pin sạc sự phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận