Thời sự Pháp luật

Tây Ninh: Con trai dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột

Bắc Bình
Bắc Bình
20/03/2026 17:18 GMT+7

Biết mẹ ruột sắp nhận số ngoại tệ cực lớn, Phạm Lý Phương cấu kết với đồng bọn rồi giả danh công an, dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD.

Chiều 20.3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ con trai dàn cảnh, giả danh công an kiểm tra hành chính để cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột, xảy ra tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 17 năm tù; Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) mỗi bị cáo 16 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Tây Ninh: Con trai làm "nội gián" cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Lý Phương tại phiên tòa sơ thẩm

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Nguyên Bình (38 tuổi) nhận tổng hình phạt 9 năm tù về 2 tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm; bị cáo Lò Việt Chung (33 tuổi) bị phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương biết mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa sắp nhận số tiền hơn 2,2 triệu USD (tương đương hơn 56 tỉ đồng) từ TP.HCM gửi về nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phương liên hệ với Đào Xuân Lộc để lên kế hoạch. Sau đó, Lộc rủ thêm Duy và Tuấn Anh tham gia.

Trưa 10.3.2025, khi bà Hoa vừa nhận tiền mang về nhà, Tuấn Anh và Duy xông vào nhà, tự xưng là cán bộ công an đến kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ. Nhóm này gây áp lực bằng cách quay phim, yêu cầu xuất trình giấy tờ khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Lợi dụng sơ hở, Tuấn Anh ôm thùng tiền chứa hơn 2,2 triệu USD rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát bằng ô tô chờ sẵn.

Tây Ninh: Con trai làm "nội gián" cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi cướp thành công, cả nhóm mang tiền về TP.HCM chia nhỏ tiêu xài và bắt đầu hành trình lẩn trốn ra Hà Nội. Để hợp thức hóa số tiền phi pháp, nhóm này đã liên hệ nhiều nơi để đổi USD sang tiền Việt (trong đó 100.000 USD đổi được hơn 2,57 tỉ đồng).

Các bị cáo còn chuyển tiền vào tài khoản người quen để mua tiền điện tử USD nhằm xóa dấu vết. Bị cáo Lê Nguyên Bình dù biết tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn hướng dẫn nhóm cướp bẻ sim điện thoại, né tránh các khu vực có camera an ninh và tìm đường trốn sang nước ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã kịp thời thu giữ hơn 1,959 triệu USD và 40 triệu đồng tang vật tại một khách sạn ở Hà Nội. Đến ngày 24.3.2025, các đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp tiền bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Làm rõ vai trò "mờ ám" của người mẹ

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức và thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, đối với bà Lý Thị Hoa (hiện đã bỏ trốn), cơ quan tố tụng xác định việc bà nhận số tiền lớn để mang sang Campuchia có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh này tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

