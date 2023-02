Tây Ninh: Đang rải tờ rơi thì bị công an bắt vì cho vay tiền góp 30%/tháng

Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Thọ (32 tuổi, ngụ xã Quảng Văn, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Vũ Văn Thọ tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Trước đó, vào chiều 17.2, Công an xã Bàu Đồn (H.Gò Dầu) bắt giữ Thọ và 1 người đang đi rải tờ rơi có in nội dung cho vay trên đường ĐT 782 thuộc ấp 5 (xã Bàu Đồn), thu giữ 5.150 tờ rơi quảng cáo; đồng thời chuyển cho Công an H.Gò Dầu thụ lý, điều tra.

Qua khám xét nơi ở của 2 nghi can, công an thu giữ thêm 34 căn cước công dân, 7 chứng minh nhân dân, 5 sổ hộ khẩu, 4 giấy phép lái xe, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 bảo hiểm y tế, 1 giấy phép kinh doanh...

Bước đầu điều tra, công an xác định, tháng 4.2022, Thọ từ Thanh Hóa đến thuê nhà tại khu đô thị Thuận Lợi (xã Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) để ở trọ, rồi lên mạng xã hội đặt hàng ngàn tờ rơi quảng cáo có in nội dung cho vay tiền và số điện thoại của mình.

Ban đêm, Thọ dùng xe máy đi trên tuyến đường ở H.Gò Dầu, Dương Minh Châu và TX.Trảng Bàng để rải tờ rơi. Sau đó, có hàng chục người gọi điện thoại cho Thọ để vay từ 3 đến 40 triệu đồng.

Tang vật được công an thu giữ NGỌC HÀ

Khi cho vay, Thọ buộc người vay phải đưa giấy căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô... Trung bình người vay 10 triệu đồng, phải đóng phí là 500.000 đồng và góp 25 ngày (500.000 đồng/ngày) tương đương 30%/tháng và 360%/năm.

Tính đến thời điểm bị bắt, Thọ đã cho vay trên 300 triệu đồng, thu lãi trên 30 triệu đồng, thu phí 13,7 triệu đồng.

Hiện vụ cho vay nặng lãi đang được Công an H. Gò Dầu tiếp tục đều tra làm rõ.