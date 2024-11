Tây Ninh đẩy mạnh hạ tầng giao thông tạo cú hích cho kinh tế

Thống kê 8 tháng đầu năm 2024, Tây Ninh đứng thứ 1 về tăng trưởng kinh tế trong vùng Đông Nam bộ. Riêng du lịch Tây Ninh ước đạt 3,9 triệu khách, tăng 3,6% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.145 tỉ đồng, tăng 37,3% so cùng kỳ, đạt 93,3% so với kế hoạch. Để đạt điều này, tỉnh Tây Ninh đã tập trung thực hiện các chương trình đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; lĩnh vực du lịch; nông nghiệp; thể chế và nguồn nhân lực và chuyển đổi số.