Tây Ninh: Địa phương nào buông lỏng quản lý, để vi phạm về pháo phải chịu trách nhiệm

Ngày 17.1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, công văn của UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh địa phương nào buông lỏng quản lý, để cán bộ, người dân vi phạm về pháo hoặc đốt pháo nổ trái phép gây mất an ninh trật tự phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các hoạt động vui xuân, đón tết của người dân, UBND tỉnh đã đề nghị các đơn vị chức năng, địa phương phối hợp chặt chẽ với công an, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tạp hóa, chủ xe, lái xe khách chạy trên các tuyến biên giới... cam kết không vi phạm các quy định về pháo dưới mọi hình thức; Phối hợp với Viện KSND, TAND xét xử lưu động một số vụ án về pháo nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Riêng Bộ Chỉ huy BĐBP, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp với Công an tuần tra, kiểm soát chặt khu vực biên giới, đường tiểu ngạch, khu vực cửa khẩu, chợ đường biên, chợ nội địa, trung tâm thương mại và các bến bãi, tuyến giao thông trọng điểm… để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới.





BĐBP Tây Ninh liên tục bắt giữ pháo lậu qua biên giới

Ngày 17.1, BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết những ngày cận Tết Nguyên đán, lực lượng Biên phòng đã liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 16.1, tại khu vực cột mốc 119/1 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên, tổ công tác chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 10 (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát) phối hợp với Công an xã Tân Lập mật phục, bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép (trọng lượng 42 kg). Khi bị phát hiện, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã vứt pháo bỏ chạy về hướng Campuchia tẩu thoát.

Trước đó, cũng tại H.Tân Biên, lúc 2 giờ sáng ngày 14.1, tại khu vực cọc dấu 118/3, tổ công tác chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 10 (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát) cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 10,5 kg pháo lậu gồm 5 hộp pháo hoa, 21 bịch pháo nổ.

Theo nhận định của BĐBP Tây Ninh, các vụ vi phạm về pháo qua biên giới sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới.