Tây Ninh: Hàng chục người cầm hung khí hỗn chiến, 2 người tử vong

Trước diễn biến tình hình tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng phức tạp, chiều ngày 30.8, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã triệu tập cuộc họp với trưởng công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chỉ đạo Công an TX.Trảng Bàng và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý công khai vụ án gây rối trật tự công cộng, giết người, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng... gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban giám đốc cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập 3 tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Tây Ninh; 9 tổ công tác đặc biệt của công an 9 huyện, thị xã, thành phố tiến hành tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lập lại trật tự, kỷ cương, kiên quyết triệt xóa, không để hình thành các băng, nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.