Tây Ninh: Hơn 60 phút, bắt 2 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng ô tô

Lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực biên giới đoạn quốc lộ 22A, thuộc ấp Voi, xã An Thạnh (H.Bến Cầu), Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Bến Cầu kiểm tra xe ô tô BS 62A - 156.67 do Phan Văn Phú điều khiển chở theo Nguyễn Đức Trần Anh có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang 2 nghi can trên đang vận chuyển 9 thùng các tông chứa 4.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận được người đàn ông tên Tài (không rõ lai lịch) điện thoại thuê chở số thuốc lá điếu nhập lậu từ H.Đức Huệ (Long An) về TP.HCM với tiền công 400.000 đồng. Sau đó, Tài đưa ô tô cho Phú điều khiển và đến chở Trần Anh đi theo cùng, nhằm để người này biết đường đi sau này tự vận chuyển thuốc lá cho Tài.

Tiếp đó, cả hai đi theo quốc lộ 22A đến khu vực đồng trống thuộc xã Mỹ Quý Đông (H.Đức Huệ) được 3 người thanh niên giao 4.500 bao thuốc lá ngoại, trên đường vận chuyển về TP.HCM thì bị phát hiện kiểm tra, bắt giữ.





Trước đó, lúc 1 giờ, cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh cũng đã bắt quả tang xe ô tô BS 61A - 081.39 do Trần Minh Hương (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu) điều khiển, vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại.

Hiện cả 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu đang được Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh điều tra, làm rõ.