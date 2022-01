Phát hiện nhiều nam, nữ nhảy múa, 'bay lắc' trong quán karaoke

Ngày 11.1 Công an H.Chơn Thành (Bình Phước) đang điều tra, xử lý 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cho nhóm thanh niên nam, nữ tổ chức hát hò, “bay lắc” trong quán.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, Công an H.Chơn Thành phối hợp Công an xã Minh Hưng kiểm tra quán karaoke Sơn Ca (ấp 3B, xã Minh Hưng) do bà Đỗ Thị Xuân Thu (49 tuổi) làm chủ, qua đó phát hiện quán đã lén lút hoạt động, cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 1 phòng hát có 21 người (gồm 15 nam và 6 nữ) đang hát hò, nhảy múa “bay lắc” trong phòng. Trên bàn và dưới đất có những viên thuốc màu hồng (nghi là thuốc lắc). Qua test nhanh, có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh cho biết đang xử lý vụ sử dụng trái phép chất ma túy và lỗi không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở karaoke Bảo Ngọc (TP.Tây Ninh).





Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP.Tây Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Bảo Ngọc (số 57, đường Nguyễn Văn Rốp, P.4, TP.Tây Ninh) do bà Thân Thị Hòa (55 tuổi) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động (gồm phòng Vip 6, 7, 8) có 2 nhân viên và 20 khách sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy; 1 bịch ma túy tổng hợp... Tiến hành test nhanh chất ma túy cho kết quả 22 người đều dương tính.

Hiện 2 vụ "bay, lắc" trong quán karaoke đang được công an xử lý theo quy định của pháp luật.