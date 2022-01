Bình Phước: Thuê nhà 'khởi nghiệp' bán ma túy, 2 người bị tạm giữ

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ Lê Thanh Huy và Dương Gia Đỉnh (cùng 21 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 10.1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân bất ngờ kiểm tra căn nhà thuộc KP.Suối Đá (P.Tân Xuân) do Lê Thanh Huy thuê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện ngoài Huy còn có Dương Gia Đỉnh đang ở trong nhà.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện 2 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng; 4 bọc nilon chứa tổng cộng 101 viên nén màu tím, vàng, hồng. Bên cạnh đó, công an cũng phát hiện 1 cân điện tử màu đen và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.





Khai nhận với cơ quan công an, Huy và Đỉnh thừa nhận số tinh thể màu trắng và các viên nén trên đều là ma túy dạng khay và dạng thuốc lắc do Huy mua được trước đó về đưa cho Đỉnh cất giấu trong phòng ngủ với mục đích để bán kiếm lời. Qua test nhanh, cả 2 đều dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc 2 thanh niên thuê nhà để bán ma túy đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.