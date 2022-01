TP.Vũng Tàu: Đề nghị công an điều tra nạn lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép ở khu vực đồi Con Heo

Chiếm đất công, mua bán giấy tay, xây nhà trái phép

Hẻm 220 Phan Chu Trinh (P.2, TP.Vũng Tàu) là lối duy nhất đi lên đồi Con Heo - núi Nhỏ, nơi bạn trẻ, du khách tìm đến vào những ngày cuối tuần, lễ tết để check-in.

Hẻm này dài khoảng 500 m nhưng có một đoạn giữa dài khoảng 100 m tồn tại hơn 50 căn nhà xây dựng trái phép từ hàng chục năm qua. Ông Vũ Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND P.2 (TP. Vũng Tàu), cho biết các căn nhà trên xây dựng trái phép trên đất công do nhà nước quản lý.

“Người dân ở các nơi đến đây chiếm đất công, sau đó mua bán giấy tay rồi xây nhà trái phép từ hàng chục năm qua. Hơn 2 năm nay, UBND P.2 đã ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục lấn chiếm, mua bán và xây dựng trái phép tại khu đất này”, ông Vinh cho hay.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hẻm 220 Phan Chu Trinh rộng hơn 2 m, có hàng chục căn nhà tạm bợ làm bằng tôn, một số xây gạch, bê tông kiên cố. UBND P.2 đã gắn nhiều bảng cảnh báo đất công cấm bao chiếm, mua bán trái phép.

Theo thống kê của UBND P.2, có hàng ngàn mét vuông đất công do nhà nước quản lý đã bị người dân bao chiếm, xây nhà trái phép, mua bán bằng giấy tay từ người này sang người khác.

Giữa tháng 5.2021, vợ chồng ông L.H.C mua bán bằng giấy tay khoảng 30 m2 đất với ông T.V.T (quê Đồng Nai) với giá gần 500 triệu đồng. Khi vợ chồng ông C. thuê thợ xây nhà thì bị chính quyền địa phương yêu cầu ngừng thi công, thông báo là đất công do nhà nước quản lý. Vợ chồng ông C. sau đó đã làm đơn tố cáo ông T. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND P.2, cho biết: "Địa phương cũng đã làm văn bản đề nghị UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo lực lượng công an sớm điều tra làm rõ hành vi mua bán đất công".

“Qua công tác nắm tình hình, UBND P.2 phát hiện khu đất bị người dân lấn chiếm được mua bán bằng giấy tay, qua nhiều chủ khác nhau. Vì vậy lực lượng công an cần sớm điều tra làm rõ hành vi của những người chiếm đất công do nhà nước quản lý để mua bán trục lợi”, ông Vinh đề nghị.





Nhà xây dựng trái phép tồn tại hàng chục năm

Ông Nguyễn Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.2, cho biết địa phương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đề xuất UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả đối với những trường hợp chiếm đất công, xây dựng trái phép ở hẻm 220 Phan Chu Trinh.

“Mặc dù người dân đã hình thành các căn nhà, ở từ nhiều năm qua nhưng không có hộ khẩu thường trú. Chính quyền địa phương chỉ tạo điều kiện cho các cháu nhỏ ở những căn nhà xây trái phép đủ tuổi đi học đến trường, tạm kéo điện, nước để sử dụng mà không cho cấp hộ khẩu”, ông Nam cho biết thêm.

Ngoài việc lấn chiếm đất công, mua bán, xây nhà trái phép, thời gian qua nhiều người dân ở khu vực này còn có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của du khách khi đi xe máy lên tham quan đồi Con Heo.

“Lợi dụng nhiều người dân không hiểu biết, mới đây, một vài hộ gia đình ở khu vực này đã chặn xe máy của du khách buộc gửi phương tiện và thu tiền giữ xe từ 5 - 10.000 đồng/xe nếu muốn lên tham quan đồi Con Heo. Qua phản ánh của du khách trên các trang mạng xã hội, UBND P.2 đã yêu cầu công an vào cuộc xử lý”, ông Nam cho hay.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, cho biết tuyến hẻm 220 Phan Chu Trinh hiện nay là tuyến đường độc đạo dẫn lên đồi Con Heo, là địa điểm check-in của đông đảo khách tham quan, du lịch. Tuyến hẻm này kéo dài lên doanh trại quân đội, ngang qua di tích trận địa pháo cổ là di tích cấp quốc gia, có ý nghĩa lịch sử to lớn và có tiềm năng thu hút khách du lịch tham quan. Tuyến hẻm này đang được mở rộng theo qui hoạch là 5 m. Tuy nhiên, để khai thác tốt các điểm tham quan du lịch, cảnh quan du lịch núi của thành phố nên mới đây UBND TP.Vũng Tàu đã đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng tuyến hẻm này lên 11m.

“Trong quá trình đầu tư xây dựng tuyến hẻm này thì thành phố sẽ xử lý các trường hợp vi phạm chiếm đất công, xây nhà trái phép và thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm”, ông Vũ Hồng Thuấn kiên quyết.