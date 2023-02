Tây Ninh: Người đàn ông tử vong ở mương đất do tai nạn giao thông

Ngày 6.2, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã có kết luận ban đầu về vụ việc người đàn ông tử vong ở mương đất trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 5.2, người dân đi phun thuốc cho cây mì tại khu vực nông trường cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức (H.Gò Dầu) thì phát hiện tử thi đang trong quá trình phân hủy, có mùi hôi dưới mương đất cặp đường Thạnh Đức - Cầu Khởi, bên cạnh có xe gắn máy.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định do đâm vào cọc tiêu NGỌC HÀ

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong là ông N.V.H (53 tuổi, ngụ xã Trường Đông, TX.Hòa Thành, Tây Ninh). Ông H. sống một mình, làm công nhân ở công ty tại H.Dương Minh Châu. Vào khoảng 11 giờ ngày 3.2, người thân sống gần nhà không thấy ông H. đi làm và sau đó thì hay tin ông H. tử vong. Riêng những người làm chung công ty cho biết vào ngày 3.2, ông H. không đi làm và từ trước đến nay không thấy ông H. có tiền sử bệnh lý.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bên ngoài thi thể không có vết thương, chỉ bị trầy xước do té ngã; mổ tử thi ghi nhận vết bầm tụ máu ở đầu, khả năng do va chạm với cọc tiêu hoặc va chạm vào xe mô tô; vết bầm tụ máu dưới da đầu phía trước trán; xung huyết phổi phải. Đánh giá thời gian tử vong trên 48 giờ.

Tại hiện trường ghi nhận tại phía trong lề đất hướng Thạnh Đức đi Cầu Khởi có một cây trụ cọc tiêu cảnh báo bị ngã về hướng xã Thạnh Đức, tại cọc tiêu có dấu vết va chạm, có nhiều mảnh vỡ xe gắn máy.

Từ những chứng cứ điều tra, Công an H. Gò Dầu xác định, đây là vụ tai nạn giao thông, khả năng ông nạn nhân mất lái đâm vào cọc tiêu té ngã xuống mương đất tử vong.