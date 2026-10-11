Tây Ninh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sát nhu cầu thực tế

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12.1.2026 của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh được giao hoàn thành 80.240 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó riêng năm 2026 là 13.500 căn. Đây là chỉ tiêu lớn với một tỉnh vừa hợp nhất, đang tăng tốc công nghiệp hóa.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Tây Ninh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh cũng đã thành lập quỹ nhà ở, ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Chỉ tiêu nhà ở xã hội được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các cuộc họp chuyên đề được tổ chức thường xuyên để gỡ khó cho từng dự án.

Ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết việc tăng số căn nhà ở dành cho công nhân thuê phù hợp với nhu cầu thực tế ẢNH: KHẢ NGÂN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh đã quy hoạch 73 khu đất với khoảng 570,8 ha. Quỹ đất này cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đến năm 2030. Kết quả bước đầu khá tích cực. Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp. Các dự án có tổng diện tích 35,3 ha, cung cấp hơn 6.200 căn hộ, trong đó 2.714 căn thuộc 11 dự án được bố trí để cho thuê.

Tỉnh hiện có 35 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 45.713 căn. Có 9 dự án với 18.329 căn được chấp thuận chủ trương, đồng thời giao chủ đầu tư theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Từ đầu năm 2026, tỉnh đã hoàn thành 1.062 căn nhà lưu trú công nhân và nhà ở phục vụ cán bộ sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Có 9 dự án đã khởi công, tổng cộng 14.139 căn. Trong đó, khoảng 5.516 căn có khả năng hoàn thành ngay trong năm. Nhiều công trình đang thành hình, như Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Cầu Tràm (xã Rạch Kiến) với 778 căn; dự án nhà ở xã hội trong khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa với 1.467 căn, gồm 8 tòa nhà; dự án tại xã Mỹ Hạnh với 1.269 căn và dự án nhà ở xã hội Thành Thành Công tại phường Trảng Bàng với 1.130 căn.

Rà soát kỹ nhu cầu, chuyển hướng sang nhà cho thuê

Song song với việc thực hiện chỉ tiêu Trung ương giao, Tây Ninh đã tổ chức rà soát nhu cầu nhà ở trên toàn địa bàn. Kết quả rà soát cho thấy nhu cầu thuê nhà của người lao động lớn hơn nhiều so với nhu cầu mua nhà.

Cụ thể hơn, toàn tỉnh có khoảng 368.078 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Đa số công nhân chọn thuê nhà trọ gần nơi làm việc với chi phí thấp. Phần lớn người lao động thu nhập thấp chưa đủ tích lũy để mua nhà. Điều này được thể hiện qua thực tế: hai dự án hoàn thành trong năm 2025 có tổng cộng 1.224 căn nhưng đến nay mới bán được 155 căn.

Hiện tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 69,2%, cụm công nghiệp đạt 81,9. Nhiều nhà máy đang đầu tư, nhưng số công nhân chưa tăng theo dự báo ban đầu. Nếu cứ xây nhà để bán theo chỉ tiêu cũ, nguy cơ dự án vượt nhu cầu là hiện hữu.

Dự án nhà ở xã hội Thành phố Vàng - Golden City (giai đoạn 1) tại phường Tân Ninh ẢNH: KHẢ NGÂN

Từ kết quả rà soát, ngày 16.9.2026, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 lên 76.500 căn. Trong đó có 41.500 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua. Nhà ở cho thuê được nâng lên 35.000 căn, cao hơn 10.000 căn so với dự thảo trước đó.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, cách làm này sát nhu cầu thực tế và định hướng phát triển nhà ở của địa phương. Đề xuất trên phù hợp chủ trương của Chính phủ về tăng nhà ở cho thuê, giảm nhà ở xã hội để bán.

Trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên phát triển nhà chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và vùng động lực. Đồng thời rà soát dự án chưa xây dựng để tăng tỷ lệ căn hộ cho thuê. Một số dự án nhà ở thương mại tại các vùng công nghiệp sẽ được bố trí kết hợp với nhà ở cho thuê.

UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với từng chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Mục tiêu là bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ trong khu công nghiệp để làm nhà lưu trú công nhân.

Gỡ từng nút thắt, rút ngắn một nửa thời gian thủ tục

Song song với rà soát nhu cầu, Sở Xây dựng đang tập trung gỡ vướng cho từng dự án. Các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường có dự án được tỉnh yêu cầu rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho nhà ở xã hội.

Cụ thể, đối với 9 dự án đã khởi công, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh lập sơ đồ chi tiết cho từng dự án. Sơ đồ ghi rõ tiến độ từng kỳ, vướng mắc và trách nhiệm của từng ngành, địa phương. Chủ đầu tư được yêu cầu dồn tối đa máy móc, nhân lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại. Mục tiêu là hoàn thành phần xây thô trong tháng 12.2026.

Qua rà soát, Sở Xây dựng Tây Ninh ghi nhận một số dự án tại các khu, cụm công nghiệp triển khai chậm; nhiều nhà máy chậm tiến độ đầu tư, khiến số lượng công nhân chưa tăng như dự báo ban đầu ẢNH: KHẢ NGÂN

Những điểm nghẽn cụ thể cũng được xử lý tận gốc. Tại khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long (2.317 căn), UBND xã Long Cang được giao xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng. Tại xã Mỹ Hạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra nhà máy xử lý chất thải nằm gần khu vực dự án.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 3 tháng cuối năm 2026, tỉnh tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để khởi công 20 dự án. Các dự án này có tổng quy mô khoảng 17.462 căn, trong đó có 2 dự án nhà ở cho thuê trong khu công nghiệp. Trong số này, 8 dự án với khoảng 5.805 căn có khả năng được khởi công ngay trong năm 2026. Tỉnh cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục triển khai Đề án phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành khoảng 13.500 căn nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ người mua nhà cũng được mở rộng. Từ ngày 1.7.2026, công nhân đã có nhà nhưng ở xa nơi làm việc từ 10 km trở lên vẫn được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội. Tỉnh đang xây dựng khung giá thuê nhà thống nhất trên toàn địa bàn. Sở Xây dựng cũng đã tuyên truyền về chính sách này để người lao động nắm bắt thông tin và tiếp cận các dự án nhà ở phù hợp.