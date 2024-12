Tây Ninh thông qua nhiều Nghị quyết về bất động sản

Ngày 4.12, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 16 khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tây Ninh xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết quan trọng về kinh tế, bất động sản.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh thứ 16 Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ẢNH: THANH QUÂN

Cụ thể, nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025; nghị quyết về danh mục dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 - đợt 4; nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất đai đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

Một số nghị quyết liên quan bất động sản sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá đặc biệt quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2024.

"Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,5% so với cùng kỳ; tổng thu NSNN ước đạt trên 12.000 tỉ đồng, vượt dự toán 10,4%, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 được cải thiện đáng kể, đứng hạng thứ 20 trong nhóm 30 tỉnh, thành phố điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; công tác an sinh xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững", ông Nguyễn Thành Tâm thông tin.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh diễn ra từ ngày 4.12 đến 6.12.