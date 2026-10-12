Tây Ninh thu hút ít dự án nhưng nhiều tiền hơn

Đa dạng xúc tiến đầu tư, tiếp cận ngành nghề có hàm lượng kỹ thuật cao

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, 113 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp mới trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt tổng số vốn hơn 838,4 triệu USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, tỉnh cấp mới 154 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 712,4 triệu USD. Như vậy số dự án FDI được cấp mới giảm 41, nhưng tăng 126 triệu USD, bình quân mỗi dự án FDI tăng từ 4,6 lên khoảng 7,4 triệu USD.

Xu hướng tương tự xuất hiện ở dòng vốn trong nước, thậm chí rõ nét hơn. Cụ thể, tỉnh cấp mới 142 dự án đầu tư trong nước, chỉ tăng 15 dự án, nhưng tổng vốn đăng ký đạt 85.881 tỉ đồng, tăng 55.486 tỉ đồng. Tính ra, quy mô bình quân mỗi dự án trong nước tăng khoảng 2,5 lần.

Đó là kết quả của chủ trương thu hút có chọn lọc, ưu tiên các ngành, lĩnh vực mới và phát triển bền vững mà lãnh đạo tỉnh Tây Ninh theo đuổi suốt năm nay.

Hiện các cụm công nghiệp ở tỉnh Tây Ninh đã lấp đầy và nhiều cụm khác sắp đi vào hoạt động ẢNH: KHẢ NGÂN

Lũy kế đến ngày 24.9.2026, toàn tỉnh có 2.152 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký đạt 27,16 tỉ USD. Tây Ninh hiện xếp thứ 7 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Các khu công nghiệp là nơi thu hút dòng vốn đầu tư lớn nhất. Trong 9 tháng qua, khu vực này thu hút 159 dự án mới. Trong đó, có 101 dự án FDI với vốn cấp mới 686,72 triệu USD, còn lại là 58 dự án trong nước với 6.420,34 tỉ đồng. Khu kinh tế cửa khẩu thu hút thêm 3 dự án FDI, vốn 80,8 triệu USD.

Dòng vốn ấy lập tức hiện ra ở nhà máy. Sản xuất công nghiệp giữ vai trò động lực của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 15,02% so với cùng kỳ. Mức tăng này vượt kế hoạch cả năm là 13,89%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%.

Khu vực doanh nghiệp cũng mở rộng nhanh. Trong 9 tháng có 5.252 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31%. Vốn đăng ký của nhóm này đạt 36.241 tỉ đồng, tăng tới 65%. Đến nay, toàn tỉnh có 37.691 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Hoạt động xúc tiến đầu tư đã diễn ra tại Mỹ, Bỉ, Hà Lan, Đức, Đài Loan... Tỉnh cũng cử đoàn dự diễn đàn hợp tác địa phương RCEP tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) và triển lãm bán dẫn Đông Nam Á 2026 tại Malaysia.

Điểm nhấn là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 với sự tham dự của khoảng 500 nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tại hội nghị, tỉnh đã trao chủ trương và chứng nhận đầu tư cho hơn 100 dự án, với tổng vốn khoảng 920.000 tỉ đồng, tương đương 36 tỉ USD. Cùng dịp, 13 công trình được khởi công đồng loạt. Tổng vốn của nhóm này khoảng 116.000 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, hơn 100 dự án được trao chủ trương và chứng nhận đầu tư, với tổng vốn khoảng 920.000 tỉ đồng ẢNH: KHẢ NGÂN

Dồi dào quỹ đất sạch mở đường cho công nghiệp giai đoạn mới

Toàn tỉnh hiện quy hoạch 100 khu công nghiệp với 31.339 ha. Trong số này, 54 khu đã được thành lập, số khu đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư là 35, rộng 10.289,2 ha. Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7.528,61 ha; trong đó đã cho thuê 5.137,8 ha. Tỷ lệ lấp đầy của 35 khu công nghiệp đạt 68,24%. Như vậy dư địa vẫn còn khá rộng.

Song song đó, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 24 cụm công nghiệp đang hoạt động, với diện tích gần 1.179 ha. Các cụm này thu hút 535 dự án, trong đó 93 dự án có vốn ngoại. Tỷ lệ lấp đầy tính trên đất đã hoàn chỉnh hạ tầng lên tới 93,9%. Quỹ đất công nghiệp còn lại chỉ khoảng 46 ha. Tuy vậy, chín tháng qua đã có 9 cụm công nghiệp được thành lập mới gồm Tân Bình, Bình Hòa Nam, Mỹ Thạnh Bắc, Long Thạnh, Tân Hội… Cùng lúc, 12 cụm công nghiệp khác đã nộp hồ sơ đề nghị thành lập với tổng diện tích khoảng 870 ha.

Các nhà đầu tư cho biết rất hài lòng về dịch vụ hành chính công ở tỉnh Tây Ninh ẢNH: KHẢ NGÂN

Trong 3 tháng cuối năm 2026, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giao Sở Công thương và Ban Quản lý Khu kinh tế làm đầu mối xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đi kèm là đề án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 đạt 10,3% nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn. Cụ thể, có 733 doanh nghiệp giải thể, tăng 71% so với cùng kỳ; 1.391 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 27%; công nghiệp hỗ trợ còn thiếu, phần lớn linh kiện, vật tư vẫn phải nhập từ nơi khác. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khối FDI.

Tỉnh xác định hướng đi cho 3 tháng cuối năm là tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc. Trong đó tập trung phát triển công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt; tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cùng với đó là thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nội và khối FDI.