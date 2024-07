Tây Ninh: Tiếp nhận 39 công dân từ lực lượng chức năng Campuchia

Ngày 24.7, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đắk Lắk, An Giang, Bạc Liêu và Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận 39 công dân Việt Nam (có 3 trẻ em) từ các lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.



Trong đó, có 30 nam, 9 nữ, thuộc 22 tỉnh thành: Đắk Lắk (7 người), Sóc Trăng (5 người), TP.HCM (4 người), Lào Cai (4 người); Hà Nội, Nghệ An, An Giang mỗi tỉnh 2 người…

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 39 công dân Việt Nam cho Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài BĐBP Tây Ninh

Sau khi sàng lọc và xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có 4 công dân ở Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên và Yên Bái là nạn nhân của tội phạm mua bán người.



Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài đã kịp thời báo cáo về Phòng Phòng chống mua bán người (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng). Ngay sau đó, Phòng Phòng chống mua bán người liên hệ và phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tiến hành các thủ tục và chuyển 4 nạn nhân về nơi cư trú.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện 1 nghi phạm đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và 1 nghi phạm có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Thanh Hóa đang thụ lý.