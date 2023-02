Tây Ninh: Tìm nạn nhân đường dây cho vay lãi nặng của Võ Thị Anh Thơ

Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang tìm nạn nhân liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng do Võ Thị Anh Thơ (49 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu) cùng con rể là Trần Nguyễn Hoàng Phúc (30 tuổi, ngụ P.4, TP.Tây Ninh, Tây Ninh) cầm đầu.



Bị can Võ Thị Anh Thơ tại cơ quan điều tra NGỌC HÀ

Trước đó, tháng 12.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh bắt quả tang Thơ và Phúc đang thu 150 triệu đồng tiền lãi của 1 người vay nên tiến hành bắt giữ để điều tra. Khám xét nhà của Thơ và Phúc, công an thu giữ thêm 544 triệu đồng; 30 quyển sổ; 139 tờ giấy liên quan nội dung hoạt động cho vay; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền, vay tiền… Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thơ và Phúc về tội cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, bước đầu, Thơ khai nhận, từ đầu năm 2020, lợi dụng các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hết hạn mức tín dụng (room), trong khi nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân rất cao nên Thơ và Phúc tổ chức hoạt động cho vay thế chấp tài sản bằng giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay, mượn nợ.

Tang vật công an thu giữ trong đường dây cho vay lãi nặng do Thơ cầm đầu NGỌC HÀ

Người vay khi có nhu cầu thì đến gặp trực tiếp Thơ hoặc thông qua người khác giới thiệu để thỏa thuận số tiền vay và lãi suất 109 - 255%/năm. Người đến vay tiền của Thơ từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng, trả lãi trong thời gian từ 3 - 15 ngày tùy theo thỏa thuận.

Khi cho vay, Thơ tính tiền lãi trước và trừ vào số tiền gốc vay. Đến hạn trả nợ, người vay không có khả năng trả thì Thơ tiếp tục tính lãi cộng dồn vào tiền gốc đã mượn. Với cách thức hoạt động cho vay như thế, bước đầu Thơ khai nhận đã cho 13 người vay với số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Qua làm việc, 3 người vay tiền của Thơ tổng cộng 38 tỉ đồng, đã trả lãi 1,7 tỉ đồng.

Đối với Phúc, ngoài phụ giúp bị can Thơ trong việc cho vay và thu tiền lãi, Phúc còn lấy tiền của Thơ để hoạt động cho vay với lãi suất 109%/năm.

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng của Thơ, Công an TP.Tây Nnh đề nghị các nạn nhân của Thơ và Phúc liên hệ cơ quan này để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.