Tây Ninh: Tự ý đóng cửa trước giờ tăng giá, cây xăng Thanh Việt bị phạt 15 triệu đồng

Chiều 31.8, liên quan đến cây xăng tự ý đóng cửa, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội QLTT số 2 đã có quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân trạm xăng dầu Thanh Việt (thuộc ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền, H.Châu Thành) về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 30.8, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra đột xuất đối với trạm xăng dầu Thanh Việt do bà Đỗ Thị Sa làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trạm xăng này đã đóng cửa, tạm ngưng bán hàng ngay thời điểm đoàn đến kiểm tra.

Theo niêm yết, thời gian bán hàng của trạm xăng dầu Thanh Việt từ 4 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra là 19 giờ đơn vị này đã tạm ngưng kinh doanh.





Do đó, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trạm xăng dầu Thanh Việt về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Cục QLTT tỉnh Tây Ninh, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 của Chính phủ quy định, nếu doanh nghiệp giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 20 triệu đồng. Do đó, Đội QLTT số 2 đã quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Việt tổng cộng 15 triệu đồng về hành vi trên.

Cũng theo Cục QLTT tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra toàn bộ các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ điều chỉnh giá và xử phạt những cây xăng tự ý đóng cửa.