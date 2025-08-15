Tây Ninh: Va phải cọc trên kênh Cả Dứa, ghe chở 40 tấn lúa bị chìm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 15.8, một ghe chở lúa lưu thông trên kênh Cả Dứa hướng ra sông Vàm Cỏ Tây. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, ghe này bất ngờ va phải cọc khiến ghe chìm, khoảng 40 tấn lúa bị nhấn chìm dưới kênh.

Ghe chở lúa bị chìm khi lưu thông trên kênh Cả Dứa, thuộc xã Bình Hòa, Tây Ninh ẢNH: HOÀI THANH

Ông Trần Quốc Hà (ngụ xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ), người điều khiển phương tiện, cho biết: "Khi đang lưu thông, ghe vướng phải cọc nhọn dưới lòng kênh, làm thủng đáy ghe. Dù phát hiện kịp thời nhưng tôi không thể xử lý được. Chỉ trong vài phút, toàn bộ lúa đã chìm".

Vụ việc khiến khoảng 40 tấn lúa chìm xuống kênh ẢNH: HOÀI THANH

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Bình Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý sự cố. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành vớt lúa lên bờ và trục vớt ghe.

Lực lượng chức năng tiến hành vớt lúa lên bờ ẢNH: HOÀI THANH

Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ chìm ghe chở lúa hơn 200 triệu đồng.