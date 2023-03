Tây Ninh: Xét xử đường dây buôn lậu đường cát, gỗ qua biên giới

Ngày 2.3, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm từ 3 - 13 năm tù giam đối với 7 bị cáo về tội buôn lậu trong đường dây buôn lậu đường cát và gỗ số lượng lớn qua biên giới.

7 bị cáo trong đường dây buôn lậu đường cát và gỗ GIANG PHƯƠNG

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Chòi (47 tuổi, ngụ H.Tân Châu,Tây N inh) 13 năm tù; Bùi Văn Tâm (33 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, từng có 1 tiền án về tội mua bán hàng giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Nguyễn Tăng Như (38 tuổi, ngụ H.Kông Chro, Gia Lai) cùng 10 năm tù; Nguyễn Bá Huy (51 tuổi, ngụ H.Cẩm Giàng, Hải Dương) 8 năm tù; Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, ngụ H.Cẩm Giàng, Hải Dương) 5 năm tù; Nguyễn Văn Út (Út Bư, 58 tuổi, ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh) 3 năm tù.

Riêng Trần Văn Hải (Hải Củi, 50 tuổi, ngụ H.Tân Châu) bị tuyên phạt 3 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo Hải còn có 1 tiền án bị TAND H.Tân Châu ngày 27.11.2019 tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm) về tội vận chuyển hàng cấm, do đó, tổng hợp hình phạt của Hải là 6 năm tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng phạt bổ sung Tâm và Chòi 50 triệu đồng, Huy 40 triệu đồng, Như 30 triệu đồng, các bị cáo còn lại 20 triệu đồng.

7 bị cáo trong đường dây buôn lậu nghe tòa tuyên án GIANG PHƯƠNG

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 21.7.2021, tại KP.4, TT.Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an H.Dương Minh Châu kiểm tra xe ô tô tải BS 70C -141.08, phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 35.050 kg đường cát nhãn hiệu Campuchia; xe ô tô tải BS 70C - 041.63 vận chuyển 40.350 kg đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định từ ngày 23.6.2021 đến ngày 21.7.2021, Tâm là Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Ngọc cấu kết chặt chẽ với Chòi (Công ty TNHH sản xuất thương mại An Khang Việt Nam, công ty do Tâm chỉ đạo thành lập); Huy (Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh); Như (Phó giám đốc Công ty Thúy Anh) và Đại (nhân viên quản lý kho Công ty Thúy Anh) mua 1.820 tấn đường từ Campuchia, trong đó 300 tấn có khai báo hải quan, thực hiện nghĩa vụ thuế 475 triệu đồng và được thông quan theo đúng quy định của pháp luật. Còn 1.520 tấn đường là nhập lậu với tổng trị giá 27,7 tỉ đồng từ Campuchia qua cửa khẩu Kà Tum, thuộc xã Tân Đông, H.Tân Châu, Tây Ninh.

Công ty của Huy đã photo hồ sơ 3 lần nhập khẩu hợp pháp 300 tấn đường để quay vòng khi vận chuyển số lượng đường lậu đi tiêu thụ. Sau đó, các bị cáo giao cho Út vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Kiên Giang và TP.HCM.

Sau khi phát hiện hành vi nhập lậu đường cát, ngày 12.8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp tại các nhà kho tập kết của các doanh nghiệp liên quan xác định, Huy, Như buôn lậu 419,619 m3 gỗ các loại gồm căm xe, hương, chiêu liêu, bằng lăng… trị giá trên 5,8 tỉ đồng. Riêng Hải buôn lậu 24 m3 gỗ căm xe, trị giá 331,9 triệu đồng mua của Trần Ngọc Hoàng (hiện Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang truy nã).

Liên quan vụ buôn lậu, Cơ quan điều tra xác định, đối với lực lượng kiểm dịch viên thuộc Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu Kà Tum và công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum đã có dấu hiệu buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, kiểm dịch y tế hàng hóa khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh có quyết định tách ra để xử lý riêng.