Tẩy nốt ruồi bị sẹo lõm, dùng kem trị sẹo có hết không?

Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để hiểu rõ lý do vì sao tẩy nốt có nguy cơ cao để lại sẹo lõm. Từ đó, các bạn cũng tìm được giải pháp quản lý và điều trị sẹo hiệu quả sau khi tẩy nốt ruồi.

Tẩy nốt ruồi có để lại sẹo không?

Nốt ruồi nhỏ li ti hay có kích thước lớn hơn mọc trên bề mặt da gây mất thẩm mỹ. Vậy nên, nhiều người đã lựa chọn cách tẩy nốt ruồi để loại bỏ những nốt sần đó, nhất là vị trí trên khuôn mặt. Nhưng khi thực hiện các phương pháp can thiệp để loại bỏ nốt ruồi lại có nguy cơ cao để lại sẹo thâm, sẹo lõm.

Việc hình thành sẹo ở mức độ như thế nào còn phụ thuộc vào kích thước và độ sâu của nốt ruồi. Sau một vài ngày tẩy nốt ruồi thì vết thương tại vị trí đó sẽ dần được phục hồi. Và vết sẹo hình thành là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với vùng da bị tổn thương. Sau khi tẩy nốt ruồi sẽ làm thiếu hụt các cấu trúc cơ bản dưới da trong suốt quá trình phục hồi và nguy cơ để lại sẹo lõm. Một lý do khác có thể để lại sẹo xấu sau tẩy nốt ruồi là thực hiện tại các địa chỉ kém uy tín hay tự tẩy nốt ruồi tại nhà không đúng cách.

Tẩy nốt ruồi để lại sẹo thâm hay sẹo lõm còn tùy thuộc vào kích thước cùng độ sâu của nốt ruồi. Nốt ruồi ở thượng bì chỉ để lại sẹo thâm và ở lớp hạ bì hay sâu hơn sẽ để lại sẹo lõm hay lồi. Thời gian lành vết thương từ 3-7 ngày với nốt ruồi nhỏ và lâu hơn với nốt ruồi lớn.

Dùng kem trị sẹo có trị được sẹo sau tẩy nốt ruồi hay không?

Dù các bạn có áp dụng phương pháp tẩy nốt ruồi hiện đại nào đều có nguy cơ để lại sẹo. Nhưng sẹo thâm hay lõm và ở mức độ như thế nào còn tùy thuộc vào kích thước nốt ruồi cùng cách chăm sóc.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn sử dụng những phương pháp điều trị hiện đại và các nốt ruồi có kích thước nhỏ nhưng nếu bạn không chăm sóc da đúng cách thì vẫn để lại sẹo. Do đó, để làn da sớm được phục hồi và hạn chế hình thành sẹo thì mọi người nên chú ý chăm sóc da đúng cách sau khi tẩy nốt ruồi. Thông thường, sau khoảng thời gian từ 7-10 ngày sau khi tẩy nốt ruồi thì sẽ đóng vảy. Đây là thời điểm vàng có thể thoa kem trị sẹo để quản lý và trị sẹo sau khi tẩy nốt ruồi. Vậy là việc sử dụng kem trị sẹo phù hợp và đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả điều trị sẹo sau khi tẩy nốt ruồi.

Kem trị sẹo nào trị sẹo tẩy nốt ruồi hiệu quả ngay tại nhà đang được tìm mua nhiều hiện nay?

Kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Scar Esthetique đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm của Mỹ đang là giải pháp trị sẹo sau tẩy nốt ruồi hiệu quả ngay tại nhà hàng đầu hiện nay. Kem trị sẹo Scar Esthetique với thành phần 23 dưỡng chất tự nhiên kết hợp cùng 2 peptide cao cấp giúp tăng sinh collagen, elastin làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm sau khi tẩy nốt ruồi nhanh chóng. Sản phẩm còn có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, cấp ẩm và ức chế quá trình tổng hợp melanin gây thâm sạm da, làm sáng và đều màu da.

Sử dụng đều đặn kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique ngay sau khi vết nốt ruồi bong vảy mỗi ngày từ 3-4 lần. Hiệu quả rõ rệt chỉ sau 4-8 tuần sử dụng. Đặc biệt, thành phần lành tính, không chứa hương liệu, không chứa paraben nên không gây kích ứng. An toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng. Kem trị sẹo Scar Esthetique không chỉ hiệu quả với sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, thủy đậu, tẩy nốt ruồi. Mà còn là giải pháp trị sẹo thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dụng cụ làm đẹp hay vết thâm do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng đốt. Đây cũng là giải pháp trị sẹo thâm, sẹo lõm sau té xe, tai nạn…

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

Tẩy nốt ruồi nguy cơ để lại sẹo lõm rất cao nên các bạn cần biết cách quản lý và điều trị càng sớm càng tốt. Cách tốt là sử dụng kem trị sẹo sau khi tẩy nốt ruồi ngay sau khi vết thương bong mài. Đừng để vết sẹo quá lâu mới điều trị bằng kem trị sẹo thì hiệu quả sẽ chậm và cần nhiều thời gian. Nhớ là dù lựa chọn kem trị sẹo sau tẩy nốt ruồi nào cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng và uy tín hàng đầu hiện nay. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng nhái, kém chất lượng thì hiệu quả đâu không thấy mà còn gây hại cho làn da, sẹo vẫn là sẹo.