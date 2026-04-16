Tây Sài Gòn - ‘hub’ cực tăng trưởng mới vùng Đông Nam bộ

Quy hoạch và hạ tầng mở đường, định hình trục tăng trưởng

Theo định hướng 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, không gian khu vực được tổ chức theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm và 6 hành lang kinh tế gắn với các trục động lực liên vùng. Cách tổ chức này giúp mở rộng không gian phát triển, hình thành mạng lưới liên kết đa chiều và tối ưu phân bổ dân cư, nguồn lực, hoạt động kinh tế.

Trong đó, cụm Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là "lõi" phát triển, giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị, đồng thời là trung tâm kinh tế và logistics. Sự dịch chuyển này kéo theo dân cư, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất - dịch vụ về cửa ngõ phía tây TP.HCM, hình thành các cực tăng trưởng mới gắn với nhu cầu ở thực và dịch vụ đô thị.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh - định hình không gian phát triển mới, khẳng định vai trò cửa ngõ phía tây vùng Đông Nam bộ

Trên nền tảng quy hoạch, hệ thống hạ tầng và các hành lang kinh tế đang dần dẫn dắt dòng chảy phát triển. Các trục chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài… không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giảm chi phí logistics, gia tăng kết nối và mở rộng không gian cho công nghiệp - dịch vụ.

Đáng chú ý, hai hành lang kinh tế 1A và 1B gắn với Vành đai 3 và 4 đang hình thành trục phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp, kết nối trực tiếp với các đầu mối logistics lớn như sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Hiệp Phước và Cảng quốc tế Long An. Lợi thế kết nối cùng quỹ đất còn dư địa giúp khu vực gia tăng khả năng thu hút dòng vốn trong bối cảnh mở rộng sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, nền tảng tăng trưởng tiếp tục được củng cố với mục tiêu GRDP đạt 10 - 10,5%/năm, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, trong đó kinh tế số chiếm khoảng 30%, tạo điều kiện duy trì và gia tăng giá trị dòng vốn dài hạn.

Thực tế thị trường đang từng bước phản ánh xu hướng này. Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực định hướng phát triển 59 khu công nghiệp; đến cuối năm 2025 đã có 46 khu được thành lập, trong đó 32 khu đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo lực cầu lao động lớn, từ đó hình thành nhu cầu rõ nét về nhà ở và dịch vụ đô thị.

Cùng với đó, sự tham gia của các ông lớn ngành bất động sản hàng đầu trong nước, đang thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo hướng bài bản, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị trong khu vực.

Trên cơ sở đó, khi quy hoạch, hạ tầng và kinh tế cùng vận hành, một "Hub" tăng trưởng dần - hình thành: hạ tầng dẫn dắt dòng di chuyển, công nghiệp - dịch vụ tạo việc làm, còn đô thị – hành chính thu hút và giữ chân dân cư. Sự tương tác này tạo điều kiện để dòng người và dòng tiền hội tụ, tiếp tục lan tỏa ra các khu vực lân cận, hình thành vòng lặp tăng trưởng đặc trưng của các cực phát triển mới.

Dòng tiền dịch chuyển về trục phát triển, The Win City hưởng lợi rõ nét

Khi Tây Sài Gòn hình thành trục tăng trưởng mới, dòng tiền BĐS có xu hướng tập trung về các khu vực nằm trên hành lang kết nối chiến lược, đặc biệt dọc Vành đai 3 và cụm Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Nổi bật tại đây, The Win City tọa lạc trên mặt tiền Trần Văn Giàu, kết nối trực tiếp TP.HCM với trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa và chỉ cách Vành đai 3 khoảng 5 phút. Dự án còn nằm ngay khu vực tập trung 39 khu công nghiệp với hơn 220.000 lao động và chuyên gia, tạo nguồn cầu ở và thuê ổn định.

The Win City được định vị là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp "giá quốc dân". Dự án quy hoạch trên quỹ đất 13,18 ha, gồm 18 block với gần 6.000 căn hộ, cung cấp đa dạng sản phẩm, đáp ứng cả nhu cầu ở và đầu tư.

Trong đó, căn 2 phòng ngủ là lựa chọn phù hợp cho khách mua để ở; còn các sản phẩm dual key và shophouse được nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng khai thác cho thuê linh hoạt, tạo dòng tiền ổn định.

Về tài chính, dự án áp dụng chính sách "nhẹ vốn" với 10% ký hợp đồng, giãn tiến độ đến 36 tháng (~ 8,9 triệu/tháng), lãi suất cố định 3,3%/năm trong 24 tháng, cùng cam kết dòng tiền 6%/2 năm (tương đương 5-6 triệu/tháng). Đồng thời, chính sách cam kết thuê 6%/năm kèm gói nội thất An Cường giúp gia tăng sức hút với khách hàng.

Điểm nhấn của dự án là hệ tiện ích One Stop Living Hub, tích hợp trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, mua sắm, chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu với trung tâm thương mại, trường học, phòng khám, công viên, khu thể thao…

Đặc biệt, hồ bơi chuẩn Olympic dài 50 m với diện tích gần 700 m² dự kiến khởi công ngày 18.4.2026 sẽ trở thành tiện ích biểu tượng, góp phần nâng tầm trải nghiệm và hoàn thiện chuẩn sống tại dự án.

Trong giai đoạn khu Tây hình thành "hub" tăng trưởng mới, The Win City - hội tụ vị trí, lực cầu thực và chính sách phù hợp, được xem là lựa chọn đón đầu dòng tiền với dư địa tăng giá rõ rệt.