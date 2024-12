Taylor Swift 'kiệt sức', muốn nghỉ một năm 'để xem chuyện tình cảm thế nào'

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift đã hoạt động liên tục trong gần 2 năm qua, với hơn 150 buổi biểu diễn kể từ khi bắt đầu chuyến lưu diễn The Eras Tour vào tháng 3.2023 và kết thúc vào ngày 8.12 tới tại Vancouver, Canada.

"Taylor đã kiệt sức. Cô ấy háo hức được thư giãn và nghỉ ngơi", một nguồn tin nói với tờ Us Weekly hôm 3.12.

Taylor Swift đã hoạt động liên tục trong gần 2 năm qua ẢNH: REUTERS

Giọng ca Fortnight được cho là đang có kế hoạch dành phần lớn thời gian ở Kansas City (Missouri, Mỹ) với bạn trai Travis Kelce, người mà cô bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm ngoái trong lịch trình lưu diễn bận rộn của mình.

"Taylor dự định sẽ ở lại và nghỉ đông với Travis một thời gian", nguồn tin chia sẻ với báo giới.

"Họ muốn làm những điều bình thường như một cặp đôi. Taylor và Travis háo hức dành thời gian bên nhau vì đó là lúc tính cách và thói quen của hai người được thể hiện rõ. Họ sẽ học được rất nhiều điều về nhau", nguồn tin thứ hai cho biết thêm.

Mặc dù chủ nhân ca khúc All Too Well đang mong chờ được nghỉ ngơi nhưng có thông tin cho biết cô đã lên ý tưởng cho album tiếp theo và chuyến lưu diễn kế tiếp của mình. Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng "mọi thứ có thể thay đổi" tùy thuộc vào cách mọi chuyện diễn ra với Travis Kelce (35 tuổi).

"Nhiều điều phụ thuộc vào những gì xảy ra trong năm tới với Travis. Taylor đã nói với nhóm của mình cho cô ấy một năm để xem mọi thứ diễn ra như thế nào trong cuộc sống cá nhân của mình. Hôn nhân là chuyện lớn và cô ấy muốn bền chặt", nguồn tin thứ hai xác nhận.

Mặc dù cả Taylor Swift và Travis Kelce đều "muốn đính hôn" nhưng họ "không vội vàng". Còn về việc lập gia đình, phải mất nhiều năm nữa cặp đôi này mới nghĩ đến điều đó vì họ tập trung vào sự nghiệp.

Cả hai được cho là có kế hoạch sẽ ở lại Missouri cho đến khi mùa giải của Kelce kết thúc, trước khi cả hai đến sống cùng ở căn hộ của Taylor Swift tại New York, Mỹ.

Theo một nguồn tin thân cận với Taylor Swift, nữ ca sĩ dự định sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 35 vào ngày 13.12. "Cô ấy thích những bữa tiệc nhỏ cùng những người bạn thân thiết nhất của mình. Taylor rất hào hứng khi bước sang tuổi 35. Cô ấy biết mình đã đạt được rất nhiều thành tựu", nguồn tin cho biết.

Taylor Swift và Travis Kelce đều "muốn đính hôn" nhưng họ "không vội vàng" ẢNH: REUTERS

Cô cũng đang lên kế hoạch tổ chức lễ Giáng sinh với gia đình và Kelce, những người thân rất gắn bó trong suốt một năm rưỡi qua.

Đầu tuần này, Page Six cũng xác nhận rằng nữ ca sĩ đoạt giải Grammy và cha mẹ cô đã mời gia đình Kelce đến nhà nhân dịp lễ Tạ ơn. Họ đã dùng tiệc tại nhà của nữ ca sĩ ở Nashville, Tennessee, Mỹ.