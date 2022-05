Taylor Swift được chào đón nồng nhiệt khi xuất hiện tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học New York được tổ chức hôm 18.5 ở sân vận động Yankee, thành phố New York (Mỹ). Giọng ca Shake it Off nổi bật với bộ lễ phục truyền thống của trường và nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts). Cô được ngôi trường danh tiếng ca ngợi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Trong dịp trang trọng này, ngôi sao 33 tuổi đã có bài phát biểu dài hơn 20 phút xoay quanh những lời khuyên hữu ích, những câu chuyện cá nhân cùng nhiều khoảnh khắc hài hước và những chi tiết liên quan đến các bài hát của cô.

Taylor Swift hài hước: “Tôi muốn cảm ơn Đại học New York đã biến tôi (ít nhất là về mặt giấy tờ) trở thành một tiến sĩ”. Mỹ nhân làng nhạc thừa nhận chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên cho các sinh viên trẻ. Chủ nhân hit Blank Space động viên mọi người “đừng bao giờ xấu hổ vì đã cố gắng” và nhấn mạnh ý nghĩa của việc mắc sai lầm trong hành trình trưởng thành của mỗi người. “Có quan điểm rằng mắc sai lầm đồng nghĩa với thất bại và đi cùng với việc mất đi cơ hội có được cuộc sống hạnh phúc hay viên mãn. Tuy nhiên, đó không phải kinh nghiệm mà tôi nhận được. Những sai lầm của tôi dẫn đến những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Sự xấu hổ khi bạn làm sai một điều gì đó là một phần trải nghiệm của việc làm người”, ngôi sao đình đám chia sẻ.

Việc Taylor Swift nhận bằng tiến sĩ danh dự khiến người hâm mộ không khỏi tự hào và chia sẻ rầm rộ trên mạng. Joe Alwyn - bạn trai của nữ ca sĩ, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi người yêu dành được tấm bằng cao quý. Tài tử Anh chia sẻ với Extra: “Đó là một vinh dự đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời”.

Taylor Swift không phải người nổi tiếng đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự. Trước cô, nhiều tên tuổi như: Meryl Streep, Oprah Winfrey, JK Rowling, Robert De Niro, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa… từng được các trường đại học danh tiếng trao vinh dự tương tự.