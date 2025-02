Taylor Swift phá kỷ lục của Madonna

Sau khi phát hành lại album Lover (Live From Paris) - phiên bản đặc biệt từ album gốc năm 2019, Taylor Swift đã có 13 album đứng đầu mọi bảng xếp hạng tại Anh, trong khi kỷ lục trước đó thuộc về Madonna với 12 album.

Không chỉ vậy, Taylor Swift hiện cũng sánh ngang với Elvis Presley để trở thành nghệ sĩ quốc tế có số album đứng đầu bảng xếp hạng nhiều nhất trong lịch sử nước Anh.

Trước đó, Taylor Swift đã san bằng kỷ lục với Madonna khi phát hành album The Tortured Poets Department vào tháng 4.2024 ẢNH: INSTAGRAM TAYLORSWIFT

Theo Official Charts Company, Lover (Live From Paris) cũng là album đầu tiên kể từ năm 2017 đạt vị trí số 1 hoàn toàn dựa trên doanh số bán hàng, không cần đến lượt nghe trực tuyến (streaming). Trước đó, album gần nhất làm được điều này cũng chính là Reputation của Taylor Swift.

Phiên bản gốc của Lover đã từng được phát hành trên đĩa than vào năm 2023, nhưng mới đây đã quay trở lại bảng xếp hạng nhờ phiên bản đặc biệt vinyl hình trái tim 2LP, ra mắt nhân dịp lễ tình nhân.

Martin Talbot, Giám đốc điều hành của Official Charts, nhận định: "Nếu ai đó nghĩ rằng năm 2024 là thời điểm đỉnh cao của Taylor Swift với sự thống trị trên bảng xếp hạng mùa hè, thì họ đã sai lầm, bởi danh tiếng của cô ấy đến tận thời điểm hiện tại vẫn không suy giảm. Việc vượt qua kỷ lục của Madonna - một huyền thoại âm nhạc là một thành tựu đáng kinh ngạc".

Với 14 giải Grammy danh giá, chủ nhân bản hit You Belong With Me không ngừng thiết lập các kỷ lục mới kể từ khi cho ra mắt album được mong đợi nhất năm 2024. The Tortured Poets Department là album đầy cảm xúc, được cho là chứa đựng những câu chuyện liên quan đến những người tình cũ của nữ ca sĩ 8X là Joe Alwyn và Matty Healy của ban nhạc The 1975.

Năm 2023, Taylor Swift được vinh danh là nghệ sĩ có doanh số toàn cầu cao nhất theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) ẢNH: INSTAGRAM TAYLORSWIFT

Không dừng lại ở đó, Taylor Swift tiếp tục lập thêm một kỳ tích khi đạt chart double (cùng lúc có album và single đứng đầu bảng xếp hạng) lần thứ ba liên tiếp trong ba năm qua. Ca khúc Fortnight, hợp tác với rapper Post Malone, nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn cùng với album của cô.