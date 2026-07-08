Taylor Swift thắng kiện vụ 'đạo văn'

Theo Reuters, thẩm phán tòa án liên bang tại Florida (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ vụ kiện cáo buộc nữ ca sĩ Taylor Swift đạo văn của một phụ nữ tại bang này.

Sau đám cưới cùng Travis Kelce, Taylor Swift đón nhận thêm tin vui khi vụ kiện đạo văn kéo dài nhiều tháng qua đã được tòa tuyên thắng kiện Ảnh: Reuters

Khép lại chuỗi ngày tranh cãi

Vụ kiện do bà Kimberly Marasco khởi xướng nhắm vào Taylor Swift cùng các đơn vị như Republic Records và Universal Music Group. Nguyên đơn cho rằng ngôi sao 36 tuổi đã sao chép nhiều chi tiết từ tập thơ của mình để đưa vào các ca khúc trong album đình đám The Tortured Poets Department phát hành năm 2024, tiêu biểu như hai bản hit Down Bad và I Can Do It with a Broken Heart.

Tuy nhiên, thẩm phán Aileen Cannon, người thụ lý vụ việc bác bỏ các luận điểm của bà Marasco. Theo phán quyết, nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng thuyết phục rằng thơ của bà là hình thức biểu đạt được pháp luật bảo hộ, hay việc Taylor Swift từng tiếp cận các tác phẩm này trước đó.

Thẩm phán Cannon nhấn mạnh, những điểm tương đồng được nêu ra chỉ dừng lại ở các khái niệm trừu tượng, chủ đề, ẩn dụ hoặc những từ ngữ đơn lẻ, những yếu tố vốn không nằm trong phạm vi bảo hộ bản quyền.

Để làm rõ, tòa đã đưa ra các ví dụ cụ thể về sự trùng lặp mà nguyên đơn cáo buộc, chẳng hạn như hình ảnh "đối mặt nghịch cảnh", "bị thao túng tâm lý" hay "chìm dưới nước". Đối với tòa án, đây là những cảm xúc và hình ảnh phổ quát trong nghệ thuật, không thể là cơ sở để buộc tội đạo nhái.

Trước khi đưa ra quyết định này, tòa án từng bác bỏ đơn kiện đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Trong đơn kiện sửa đổi, chính bà Marasco cũng thừa nhận hành vi mà bà cho là "sao chép" thực tế chỉ là những màn "diễn giải lại" hoặc "viết lại với thay đổi nhỏ".

Thẩm phán Cannon cho rằng cách lập luận của bà Marasco đã tự mâu thuẫn và không cho thấy bất kỳ sự tương đồng đáng kể nào giữa các tác phẩm. Với quyết định bác bỏ vĩnh viễn lần này, bà Marasco không còn quyền sửa đổi hay đệ trình lại đơn kiện.

Hiện tại, cả phía đại diện của Taylor Swift lẫn các hãng đĩa liên quan vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về phán quyết của tòa. Trong khi đó, bà Marasco chia sẻ qua email rằng bà không đồng ý với kết quả này và bày tỏ ý định kháng cáo.

Niềm vui nhân đôi cho Taylor Swift

Tin thắng kiện đến với "công chúa nhạc đồng quê" trong giai đoạn tràn ngập hạnh phúc. Hôm 3.7, Taylor Swift và Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs, đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Madison Square Garden, Manhattan (Mỹ).

Việc vụ kiện đạo văn khép lại được xem là món quà tinh thần lớn, giúp Taylor Swift cảm thấy thoải mái hơn khi không còn vướng vào những rắc rối pháp lý ngay sau ngày trọng đại. Ở tuổi 36, cô không chỉ duy trì phong độ đỉnh cao trong âm nhạc mà còn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên người bạn đời. Người hâm mộ đang kỳ vọng nữ nghệ sĩ sẽ tập trung tối đa cho các dự án nghệ thuật mới.