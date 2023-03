Taylor Swift trình làng 4 ca khúc trong đó có bài chưa từng phát hành

Ba trong số các bài hát là một phần trong dự án thu âm lại quy mô lớn của Taylor Swift. Nữ ca sĩ đưa ra thông báo trên Instagram: "Để kỷ niệm The Eras Tour, tôi sẽ giới thiệu 4 bài hát vào lúc nửa đêm tối nay 16.3". Các bản nhạc bao gồm Eyes Open, Safe & Sound, If This Was a Movie và All of the Girls You Loved Before.

All of the Girls You Loved Before là ca khúc chưa hề phát hành, từng được cân nhắc đưa vào album Lover năm 2019 của Taylor Swift. Bài hát đã bị rò rỉ vào tháng 2 năm nay, lan truyền trên TikTok và được người hâm mộ yêu cầu phát hành chính thức. Vì được thu âm sau khi Taylor Swift rời Big Machine để đến với Republic Records nên việc thu âm lại là không cần thiết.

Nữ ca sĩ Taylor Swift Variety

Safe & Sound và Eyes Open đã được giới thiệu trên The Hunger Games: Songs From District 12 và phát hành lần lượt vào tháng 12.2011 và tháng 3.2012.

Trong khi đó, If We Were A Movie ra mắt trước phiên bản được công bố trong album Speak Now của Taylor Swift khiến nhiều người hâm mộ suy đoán đây sẽ là album thu âm lại tiếp theo mà ca sĩ sắp phát hành.