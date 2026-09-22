Taylor Swift và cột mốc lịch sử ở MTV 2026

Taylor Swift chuẩn bị lập một cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp. Theo thông tin từ hãng tin Reuters và AP, nữ ca sĩ sẽ trở thành người đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ kiêm Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026.

Ca sĩ Taylor Swift tại Lễ vinh danh và trao giải lần thứ 55 của Hội Nhạc sĩ sáng tác Mỹ Ảnh: Reuters

Đây là hạng mục giải thưởng hoàn toàn mới do MTV và CBS phối hợp sáng lập, nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các ca sĩ phía sau ống kính. Theo hãng tin AP, việc bổ sung giải thưởng này sẽ chính thức nâng tổng số tượng vàng VMAs của Taylor Swift lên con số 31, giúp cô vượt qua Beyoncé (hiện có 30 giải) để độc chiếm vị trí ngôi sao sở hữu nhiều giải MTV VMAs nhất.

Dấu ấn phía sau máy quay của Taylor Swift

Đại diện các đơn vị phát sóng chia sẻ với Reuters rằng giải thưởng mới nhằm tôn vinh sự nghiệp bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của những nghệ sĩ dám bước qua giới hạn sáng tạo để định hình một phong cách đạo diễn riêng biệt.

Trước khi được vinh danh ở vai trò mới, giọng ca Bad Blood từng 7 lần nhận đề cử và 4 lần chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại VMAs. Báo chí quốc tế và các trang đánh giá âm nhạc dành nhiều lời khen cho tư duy kể chuyện bằng hình ảnh của cô qua hàng loạt MV và phim ca nhạc như The Fate of Ophelia, Opalite hay Anti-Hero.

Không chỉ mát tay trên ghế đạo diễn, Taylor Swift còn giữ vững phong độ của một "cỗ máy tạo hit". Theo dữ liệu từ Luminate do Billboard trích dẫn, album mới nhất của cô - The Life of a Showgirl, đã lập kỷ lục doanh số tuần đầu phát hành cao nhất trong kỷ nguyên âm nhạc hiện đại, bên cạnh bộ sưu tập 4 giải Grammy cho Album của năm.

Sức nóng từ lễ trao giải MTV VMAs 2026

Hãng tin AP cho biết lễ trao giải MTV VMAs 2026 kéo dài 2 giờ đồng hồ, sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 27.9 (theo giờ địa phương). Rapper đình đám Snoop Dogg sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên kênh CBS, MTV và nền tảng trực tuyến Paramount+ tại Mỹ, trước khi lên sóng toàn cầu vào ngày hôm sau.

Ca sĩ Taylor Swift xuất hiện thu hút sự chú ý tại sự kiện MTV VMAs 2024 Ảnh: AP

Đáng chú ý, danh sách đề cử năm nay chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của "nữ hoàng nhạc pop" Madonna với 11 hạng mục, bao gồm cả Video của năm, Nghệ sĩ của năm và Bài hát của năm. Taylor Swift bám sát ở vị trí thứ hai với 9 đề cử. Theo AP, cuộc đua Nghệ sĩ của năm hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn khi quy tụ dàn sao khủng như Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter và Morgan Wallen.

Bên cạnh đó, sự kiện năm nay đánh dấu màn tái xuất sau 23 năm của Madonna trên sân khấu VMAs với tư cách nghệ sĩ biểu diễn mở màn. Đêm diễn còn hội tụ hàng loạt cái tên ăn khách như LISA (Blackpink), Raye, Shaboozey hay Gunna. Nhóm nhạc rock huyền thoại Nirvana cũng sẽ được xướng tên tại hạng mục danh giá Video Vanguard Award.

Hãng tin AP ghi nhận cuộc bình chọn trực tuyến dành cho người hâm mộ đã mở cổng từ giữa tháng 8 ở 13 hạng mục và sẽ khép lại vào ngày 25.9, riêng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sẽ tiếp tục mở bình chọn xuyên suốt thời gian diễn ra buổi lễ.