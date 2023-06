Taylor Swift và Matty Healy chia tay

"Bạn bè của Taylor Swift muốn những gì tốt nhất cho cô ấy và không bị sốc khi mối quan hệ của họ tan vỡ, vì trước đó cô cũng vừa mới chia tay một mối quan hệ lâu dài", người này nói thêm, đề cập đến việc giọng ca All Too Well chia tay Joe Alwyn vào tháng 4.2023.

Một người bạn thân của nữ ca sĩ nói với TMZ rằng Taylor Swift lại "độc thân", chỉ một tháng sau khi cô và thủ lĩnh nhóm 1975 - Matty Healy - công khai mối quan hệ của họ.

Mặc dù Taylor Swift (33 tuổi) từng nói rằng cô "chưa bao giờ hạnh phúc như thế" khi mối tình mới chớm nở nhưng người hâm mộ cảm thấy không vui.

Nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, được gọi là Swifties, đã chỉ trích nữ ca sĩ hẹn hò với rocker Matty Healy (34 tuổi) sau những nhận xét phân biệt chủng tộc của anh ấy về nữ rapper Ice Spice.

Thậm chí, người hâm mộ còn khởi động chiến dịch SpeakUpNow thúc giục Taylor Swift "hãy sử dụng sự nổi tiếng của bạn một cách có trách nhiệm và có chủ ý. Hãy ủng hộ sự hòa nhập, tôn vinh nét đa dạng và thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết".

Mặc dù Taylor Swift vẫn chưa phản hồi lời cầu xin của người hâm mộ, nhưng Healy bác bỏ phản ứng dữ dội đó.

Tin đồn tình cảm của nữ ca sĩ từng chiến thắng giải Grammy và Matty Healy dấy lên vào đầu tháng 5.2023 sau khi Healy xuất hiện trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ).

Giữa các buổi diễn, cặp đôi dành nhiều thời gian bên nhau ở thành phố New York, nơi Taylor Swift dường như đang thu âm bản nhạc mới.

Cuộc hẹn hò diễn ra chỉ một tháng sau khi Taylor Swift tuyên bố chia tay Alwyn, người mà cô đã hẹn hò trong 6 năm.

Trong ca khúc mới của Taylor Swift là You're Loss Me, cô ám chỉ Alwyn không muốn đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Trong bài hát, nữ ca sĩ cho rằng nam diễn viên người Anh 32 tuổi không muốn cưới cô nên tình yêu của họ tan thành mây khói.