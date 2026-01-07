TBS Group - Hành trình từ đôi giày vững chãi, đến những bước sống êm ái

Lớn mạnh bằng kỷ luật và tinh thần "dám nghĩ dám làm"

TBS Group khai sinh bằng niềm tin: "Thế giới làm được, ắt ta cũng làm được". Niềm tin đó được nuôi dưỡng bằng nền tảng lao động kỷ luật, sự tự lực và khát vọng đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra khỏi biên giới.

Từ những xưởng sản xuất ban đầu, TBS từng bước xây dựng năng lực quản trị, mở rộng quy mô thành mạng lưới 31 nhà máy khắp Việt Nam. Tập đoàn đã vươn ra biển lớn với nhà máy tại Indonesia, văn phòng đại diện tại các trung tâm thương mại toàn cầu như Hồng Kông, Trung Quốc và Mỹ.

Đến nay, sau hơn ba thập kỷ, TBS Group đã trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu với gần 50.000 nhân sự, là đối tác của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế. Sự trưởng thành này dựa trên quản trị bài bản và tầm nhìn dài hạn. Việc triển khai hệ thống SAP toàn diện từ sớm giúp kết nối mọi hoạt động từ sản xuất đến tài chính.

TBS Group tập trung phát triển hệ sinh thái đa ngành, đặt con người và cộng đồng làm trung tâm trong chiến lược tăng trưởng bền vững

Song song đó là những khoản đầu tư lớn vào tự động hóa và quy trình sản xuất thân thiện môi trường. Với TBS, tăng trưởng chưa bao giờ tách rời trách nhiệm; hiệu quả kinh tế luôn song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững.

Khi năng lực vận hành trở thành lợi thế chiến lược

Những bước đi vững chãi ấy đã mở đường cho TBS bước sang nhiều lĩnh vực mới. Từ yêu cầu kiểm soát nguyên vật liệu cho hàng chục nhà máy, TBS từng bước hình thành năng lực logistics và quản lý vận hành ở quy mô lớn, với hơn 100ha kho vận logistics tại các vùng kinh tế trọng điểm. Chính nền tảng logistics được tổ chức bài bản ấy đã tạo ra sự chủ động hiếm có cho TBS trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, đồng thời trở thành "bàn đạp" để tập đoàn tham gia vào những lĩnh vực đòi hỏi tư duy phát triển dài hạn, khả năng vận hành bền bỉ như nhà hàng, khách sạn, giải trí và địa ốc.

TBS Group sớm nhận ra rằng, năng lực cạnh tranh bền vững không dừng ở quy mô nhà máy, mà ở chiều sâu của tri thức và khả năng sáng tạo. Hệ thống 7 trung tâm R&D, với hơn 2.500 chuyên gia, kỹ sư và nhà thiết kế chính là động cơ tăng trưởng thầm lặng, giúp TBS liên tục làm mới sản phẩm và mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi mở rộng sang bất động sản và dịch vụ hospitality, TBS mang theo tư duy R&D như yếu tố then chốt: nghiên cứu hành vi người dùng, tối ưu vật liệu, giải pháp không gian, công nghệ vận hành và các tiêu chuẩn bền vững. Những kinh nghiệm tích lũy từ việc tạo ra sản phẩm có độ chính xác cao được chuyển hóa thành không gian sống, nghỉ dưỡng và dịch vụ được thiết kế có chiều sâu, nơi từng chi tiết đều phục vụ cho sự tiện nghi, an toàn và trải nghiệm êm ái của con người.

Theo cách đó, R&D trở thành sợi chỉ xuyên suốt, kết nối hành trình của TBS từ những đôi giày nâng đỡ bước chân, đến những không gian nâng niu chất lượng sống. Đó là sự dịch chuyển tự nhiên của một doanh nghiệp đã đủ chín về năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn.

Nếu sản xuất là nơi TBS Group rèn luyện kỷ luật, logistics là nơi tích lũy năng lực vận hành, thì bất động sản chính là không gian để những giá trị ấy được chuyển hóa thành đời sống. TBS Land hình thành từ chính hệ sinh thái đa ngành và tiềm lực tài chính vững mạnh của công ty mẹ, một nền móng hiếm có đối với một doanh nghiệp phát triển bất động sản nội địa. Không bước vào thị trường bằng tham vọng ngắn hạn, TBS Land chọn cách đi chắc chắn và có tính kế thừa từ tư duy quản trị công nghiệp, năng lực kiểm soát chuỗi giá trị và triết lý phát triển bền bỉ đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ.

Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua đủ những chu kỳ thử thách và biến động. Sau tất cả, doanh nghiệp lẫn khách hàng đều trở nên tỉnh táo hơn để chờ đợi sự xuất hiện của những sản phẩm bài bản, nhận diện đâu là giá trị thật.

Trong bối cảnh đó, thay vì bán "lời hứa", TBS Land chọn bán sản phẩm thật, đã xây dựng, có thể chạm vào, có thể trải nghiệm không gian sống ngay trước mắt.

Hình ảnh thực tế của Green Skyline đã hoàn thiện đến 90%, là lời cam kết ngoạn mục với khách hàng

Với Green Skyline ngay Quốc lộ 1K, Dĩ An, TP.HCM, TBS Land đã gửi gắm vào đó nhiều tâm huyết, khi đó là dự án duy nhất tại khu Đông Bắc TP.HCM hoàn thiện công trình trước khi mở bán. Chiến lược "ngược dòng" này gây ấn tượng sâu sắc với thị trường, trong bối cảnh phần lớn dự án bất động sản được giao dịch khi mới nằm trên bản vẽ.

Thu hút mạnh mẽ sự chú ý của nhà đầu tư khi "xây gần xong mới bán", TBS Land tiếp tục chính thức khai trương Sales Gallery vào ngày 10/01/2026 tại 5A, Xa lộ Xuyên Á, Dĩ An, TP.HCM. Đây là "điểm chạm" trực tiếp để khách hàng và đối tác tìm hiểu dự án, trải nghiệm sản phẩm đã hoàn thiện. Sự kiện sẽ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của TBS Land trong hoạt động kinh doanh và kết nối thị trường.

Việc dồn nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh trước đòi hỏi tiềm lực tài chính vững vàng, kỷ luật triển khai nghiêm ngặt. Đó cũng là cách TBS Land tái định nghĩa mối quan hệ với khách hàng: thay vì yêu cầu niềm tin, doanh nghiệp chủ động chứng minh bằng hành động. (Còn tiếp)