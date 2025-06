TCBS tung ưu đãi lớn: Tặng 100 chỉ vàng nhẫn cùng hàng triệu phần quà hấp dẫn

Sau khi ra mắt thể lệ iLucky mới, xu hướng thảo luận về chương trình của TCBS trên mạng xã hội đã tăng gấp 60 lần so với tháng trước, chỉ số cảm xúc tích cực của khách hàng đạt đến 98,1%. Cùng với đó, iLucky phiên bản mới đã thu hút tới hơn 33.000 nhà đầu tư tham gia thả vé và quay thưởng săn quà trên TCInvest chỉ trong 2 tuần.

"TCBS mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hướng tới cuộc sống tài chính trọn vẹn, nơi mỗi giao dịch đầu tư, quản lý tài sản hay tích lũy đều mang lại cả giá trị sinh lời lẫn vận may bất ngờ. Vòng quay may mắn iLucky không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà còn là món quà tri ân mà TCBS gửi tới toàn bộ khách hàng của chúng tôi", bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc TCBS chia sẻ.

Khách hàng tham gia iLucky sẽ tự động tích lũy vé quay thưởng thông qua các giao dịch và tiện ích hàng ngày trên TCInvest như mở tài khoản, đăng nhập vào ứng dụng, giao dịch các sản phẩm đầu tư (trái phiếu, cổ phiếu, quỹ mở, phái sinh, chứng quyền,…) và chơi các minigame theo ngày.

TCBS sẽ trao các giải thưởng ngày, giải thưởng tuần, tháng và đặc biệt, cụ thể:

Giải thưởng ngày, khách hàng được quay thưởng 24 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Năm (trừ các ngày nghỉ lễ và ngày quay giải khác) trên TCInvest. Quà tặng đa dạng gồm điểm thưởng iXu, điểm thưởng Hội viên và quà tặng đến 1 triệu đồng khi mua trái phiếu, được chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của khách hàng. Mỗi một lượt quay giải ngày tương ứng 10 vé iLucky.

Mỗi lượt quay giải ngày tương ứng 10 vé iLucky

Giải thưởng tuần, tháng lần lượt sẽ là Airpods 4 và điện thoại iPhone 16 Pro Max 256GB, được quay định kỳ vào 15 giờ thứ 6 (áp dụng cho giải tuần) và ngày làm việc cuối cùng của tháng (áp dụng cho giải tháng).

Giải thưởng đặc biệt là 100 chỉ vàng nhẫn 999.9, trị giá hơn 1 tỉ đồng dành cho 1 khách hàng may mắn nhất, được quay vào 15 giờ ngày 31.12.2025.

Anh Giang Nam - một trong số khách hàng đang tích lũy được nhiều vé vàng nhất từ vòng quay may mắn iLucky chia sẻ "Ngay từ ngày đầu ra mắt phiên bản mới, tôi đã bị cuốn vào iLucky vì thể lệ tích lũy vé quay thưởng khá đơn giản - chính là những thao tác quen thuộc mà tôi vẫn thực hiện mỗi ngày trên TCInvest như giao dịch đầu tư, giới thiệu bạn bè, hay đơn giản là sử dụng các tính năng sẵn có trên nền tảng. Là khách hàng đầu tư thường xuyên, tôi thấy việc tích lũy vé iLucky như vậy rất thuận tiện.

TCBS còn thiết kế thêm các nhiệm vụ Dễ và Hàng ngày để khách hàng dễ dàng kiếm thêm vé - nhanh nhất là đổi điểm iXu sẵn có, 1 điểm iXu đổi ngay được 10 vé iLucky. Cá nhân tôi đang nhắm đến việc tích lũy thật nhiều vé vàng - điều kiện để quay thưởng Giải đặc biệt trúng 100 chỉ vàng nhẫn!".

1 điểm iXu có thể đổi ngay được 10 vé iLucky

Với lợi thế vượt trội trong dịch vụ đầu tư số hóa, TCBS hiện đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng với trung bình gần 16 triệu lượt truy cập ứng dụng TCInvest mỗi tháng. TCInvest đang nhận được đánh giá xếp hạng cao từ nhà đầu tư, với 4,7/5 sao. TCBS cũng được The Asset vinh danh giải thưởng "Trải nghiệm quản lý tài sản số tốt nhất năm 2025" và được FinanceAsia vinh danh 4 năm liên tiếp hạng mục "Ứng dụng công nghệ tốt nhất ngân hàng đầu tư (Most Innovative Use of Technology - Nonbank Financial Institutions)". Với tầm nhìn trở thành "Nhạc trưởng dòng chảy vốn tại Việt Nam", TCBS nỗ lực mang đến các các sản phẩm, dịch vụ số hóa vượt trội, nhằm gia tăng tối đa lợi ích cho hàng triệu khách hàng trên cả nước.

Tham gia Vòng quay may mắn iLucky tại đây.